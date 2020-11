Populært Oslo-strøk ble fylt opp med plakater: - Trist hvis butikkene erstattes av store kjeder

Lokale Grünerløkka-entusiaster tok saken i egne hender.

Koronapandemien har rammet lokale aktører hardt over hele landet. Noen butikker har i perioder måttet holde stengt, andre butikker har hatt langt færre besøkende, siden myndighetene har bedt folk holde seg hjemme. Dette har naturligvis gått utover omsetningen til flere butikkeiere.

Grünerløkka i Oslo kan man trygt si er et av landets meste kjente strøk, og området er for mange, spesielt hvis man bor i Oslo, kjent for å ha lokale butikker som perler på en snor oppover gatene. På grunn av hovedstadens strenge korona-restriksjoner, står nå flere av butikkene i fare for å måtte stenge dørene i 2021. Akkurat det ønsker en liten gjeng Grünerløkka-entusiaster å gjøre noe med.

- Vi bryr oss

Det er initiativtagerne bak Instagram-kontoen «beholdoslo» som startet aksjonen med å sette opp plakater utenfor flere Grünerløkka-butikker i helgen.

- Vi var sju stykker som gjorde dette, og vi fikk hjelp av noen studenter. Vi spurte første tre-fire butikker om lov, og de var veldig positive. Vi endte med å henge opp plakater utenfor ti butikker. Vi bryr oss om Grünerløkka, sier Sollin Sæle til Nettavisen, en av de som står bak Instagram-kontoen «beholdoslo», og som jobber i et reklamebyrå. Hun bor også på Grünerløkka.

Derfor frykter hun at flere av de lokale butikkene vil gå konkurs i løpet av neste år, og at dermed vil det store kjedene overta lokalene, fordi Grünerløkka er et svært attraktivt område.

- Jeg har allerede sett flere tomme butikker og papp i vinduene. Det er trist, men det er enda tristere hvis de blir erstattet av store kjeder, forteller Sæle.

Flere kjendiser har også vist sin støtte ved å dele bilder på sosiale medier.

- Av det jeg har sett hittil, har Emilie Nereng og Didrik Solli-Tangen delt på sine Instagram-storyer. Det samme har influencer Celine Aagaard, sier Grünerløkka-entusiasten.

Vil ha nisje-butikkene

24-åringen understreker at hun ikke har noe som helst imot kjedene som er brukt som eksempler på plakatene, men at det handler om å beholde sjarmen i området og at det som illustreres her er et «worst case»-scenario i deres øyne.

- Nisje-butikkene på Grünerløkka er en del av områdets identitet. Det er fort gjort å glemme dette, når man vi må sitte mer hjemme. I 2021 kan det hende at flere må legge ned midlertidig, og da er det de store kjedene som har råd til å ta over den dyre husleien, sier Sæle.

Setter pris på «stuntet»

Visit Løkka jobber for at flest mulig folk skal bruke og besøke Grünerløkka, og de setter stor pris på det Sæle med flere har gjort.

- Det har kommet mange hyggelige meldinger til oss i dag. Noen tror at vi står bak dette, men det gjør vi altså ikke. Det var et spesielt «stunt» som vi setter pris på, så all ære til de som gjorde dette, sier daglig leder Jan Robert Johnsen til Nettavisen.

Han har imidlertid troen på at de fleste nisje-butikkene vil klare seg gjennom koronakrisen de neste månedene, til ting begynner å normalisere seg igjen i løpet av neste år.

Etter at Oslos byrådsleder innførte en sosial nedstenging av byen, har det vært tøft for næringslivet i Oslo:



- Vi er godt stilt her på Grünerløkka, sammenlignet med andre områder i Oslo. Mange her er flinke til å handle lokalt. Så lenge butikkene er åpne, så håper vi folk bruker butikkene i disse tider også. Noen butikker har også nettbutikk, så det er også en oppfordring å bruke dem, forteller Johnsen.

