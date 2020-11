Positiv stemning på børsen i Tokyo - fiasko for gigantisk børsnotering surner stemningen i Kina

Nikkei-indeksen i Tokyo steg med over 2 prosent i tidlig handel onsdag og følger oppgangen hos de tre toneangivende indeksene på New York-børsene tirsdag.

Nikkei-indeksen steg med 2,01 prosent til 23.763,75 poeng i tidlig handel, mens den bredere Topix-indeksen økte med 1,50 prosent til 1.632,03 poeng. Ved lunsjtider japansk tid har oppgangen sunket noe, til 1,42 prosent.

Den sterke åpningen kom samtidig som stemmelokalene stengte i flere delstater i USA og de første resultatene fra presidentvalget er klare.

På andre viktige børser i Asia er bildet noe blandet. Lunsjtid lokal tid er Seouls KOSPI-indeks opp 0,19 prosent og Singapores Straits Times-indeks er marginalt opp 0,04 prosent. I Kina har stemningen surnet etter at giga-børsnoteringen av Ant Group er utsatt. Shanghais Composite-indeks er i skrivende stund ned 0,23 prosent. I skrivende stund (04.30 norsk tid) har dollar styrket seg 0,70 prosent mot yuan siden børsslutt i New York tirsdag.

Dette kan antyde en økt tro fra markedet om at Trump vinner presidentvalget. Denne tesen styrkes av at amerikanske futures (fremtidskontrakter) er kraftig opp i natt. Blant annet er Nasdaq-futures i skrivende stund opp over tre prosent. Også bettingselskapene har endret odds fra Biden-seier, til Trump-seier, melder Fox News.

Oppgangen i Japan er trolig påvirket av at Wall Street dagen før fikk en merkbar opptur. Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 2,1 prosent, den bredere S&P 500 gikk opp 1,8 prosent, og den teknologitunge Nasdaq-indeksen økte 1,9 prosent.

