Posten advarer etter svindelforsøk: - Vær mistenksom

Råder alle som blir utsatt for svindel om å anmelde.

Det blir støtt og stadig sendt ut e-poster som tilsynelatende er fra store, kjente merkevarer til norske forbrukere. Problemet er at disse e-postene slett ikke kommer fra anerkjente selskap, men svindlere som prøver å lure deg.

Sist ut i rekken er Posten, hvor det i en e-post som ved første øyekast kan se ut som om den kommer derfra, ber om betaling for en pakke.

Blir stadig utsatt

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen opplyser at det er de store merkevarene som er en del av nordmenns hverdag som misbrukes mest, slik at de kan treffe flest mulig.

- Nå er det mange flere som handler på nett, og det er gjerne kjente merkevarer som misbrukes. Det sendes ut slike typer svindelmail i enorme volum, som gjør at man har større mulighet til å treffe noen i et relevant øyeblikk. For eksempel ved at man har bestilt en pakke, sier Pettersen til Nettavisen.

I den nye svindelmailen som er ute og går, står det at Posten har forsøkt å belaste kortet ditt, men at de blir nektet av banken. I tillegg er det en knapp man kan trykke på som så sender deg videre til det som kan se ut som Postens egne nettsider.

Er du i tvil om det du har mottatt en falsk henvendelse fra Posten, sjekk Postens egne råd her.

Dette er en e-post som dukket opp hos Nettavisen mandag morgen. Ved første øyekast kan den se ekte ut, men her blir svindelforsøket blant annet avslørt av avsenderadresse.

Sender ikke ut denne typen e-post

Pettersen forklarer at Posten ikke sender ut denne typen e-poster, og at all deres offisielle kommunikasjon med kundene sine foregår i appen eller på deres egne nettsider.

- Om man er i tvil, så bør man gå inn i appen og se om man har en pakke på vei, eller ta kontakt med kundeservice, råder han og fortsetter:

- Vær mistenksom med gang du må begynne å legge fra deg personlig informasjon.

Det har ifølge pressesjefen vært mye svindelmail i år, og at når det først dukker opp, så sendes det i enorme mengder.

- Det er rett og slett forferdelig trist at så mange blir utsatt for den typen svindelmail. Vi anbefaler alle som blir utsatt for det å anmelde, sier Pettersen og legger til:

- Den beste jula er uten svindelmail!

