Posten kommer med sterk oppfordring til nordmenn

På grunn av pandemien er det allerede sendt rekordmange pakker.

- Det ble satt ny rekord i pakkevolum i forrige uke, med en million pakker. Det er all time high, et rekordstort pakkevolum, og det før black week.

Det sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten. Neste uke er det black friday, som i praksis betyr «black week». Med massivt salg overalt, og særlig på nettet, regner Pettersen med at den ferske rekorden blir knust veldig snart.

Med andre ord skal flere pakker sendes enn noen gang før i ukene som kommer.

- Rekordvolumet var betydelig større enn under «black week» i 2019, og vi forventer en fortsatt økning i pakkevolum, både til uka og fram mot jul.

- Hent pakken på rett tidspunkt

Med butikker preget av koronatiltak har Pettersen en innstendig oppfordring:

- Vi anmoder sterk om at pakken hentes så fort du får beskjed om at den er kommet. Og kom gjerne om morgenen eller sent på kvelden. Da kan du bidra til at det ikke blir for mange på en gang i postkøene.

Tjønndal Pettersen har registrert en kraftig vekst i hjemleveringer i pakker under hele pandemien, begrunnet, i store trekk, med at netthandelen har økt kraftig.

Har hyret 600

Folk er stort sett flinke både til å hente pakker i tide og til å respektere koronareglene, bemerker han.

- Men har Posten kapasitet til å ta unna det forventede økte trykket fram mot jul?

- Vi har økt Postens kapasitet med 600 ekstra personer for å ta unna unna veksten under «black week» og fram mot jul. Mange av dem er hyret inn på budsiden, og vi har oppbemannet over hele landet, men aller mest i Oslo og Lørenskog, det trykket er aller størst.

- Hvor mange dager før må man sende en pakke for å være sikker på at varen kommer fram i tide?

- Det skal ikke være noen forsinkelser, det er derfor vi har oppbemannet. Så det skal ikke gå mer enn et par-tre dager for brev eller pakker. Men opp mot jul ville jeg nok sagt en uke, for å være helt på den sikre siden. Vi er oppe til eksamen nå.

