Posten lanserer ny tjeneste: Nå skal det bli enklere å hente pakker

Nå skal du kunne hente pakker til alle døgnet - like ved der du bor, og uten at pakkene ligger tilgjengelig for mulige tyver.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Det finnes allerede mange måter å motta pakker på. Du kan for eksempel få pakkene levert på døren, på dørmatta innen du står opp, i postkassen eller du kan hente pakkene på posten. Nå vil Posten Norge bidra til enda større fleksibilitet i folks liv.

- Vi skal plassere 1000 pakkebokser rundt om i landet, hvor det er mulig å hente pakker du har bestilt med levering gjennom Posten. Vi har testet dette 100 steder i Oslo nå, og det er blitt godt mottatt, sier konsernsjef Tone Wille i Posten, til Nettavisen.

Målet er at det skal komme langt flere bokser rundt omkring i de neste årene, men de starter nå med å sette ut 1000 bokser i løpet av året. De første vil trolig komme før nyttår.

- Vi vil nå realisere vår visjon om å gjøre hverdagen enklere for folk, og gi folk valgfrihet og fleksibilitet, sier hun.

Les også: Obos-leilighet selges for 97 millioner kroner: Takterrassen like stort som et utested

Avtale med Obos

Du må imidlertid fortsatt på Posten dersom du skal sende pakker, og det må du også om du har bestilt en stor pakke.

- Det er plass til ganske mye av det du får bestilt på nettet, men det er ikke plass til en flatskjerm-TV da, sier Wille.

Det er altså mest egnet for pakker som er for store for egen postkasse, men ikke alt for store. Tjenesten fungerer slik at du velger levering i pakkeboks når du bestiller noe på nett, og så må du laste ned en app for å følge pakken og få mulighet til å låse opp døren til pakkeboksen hvor pakken din ligger.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Til nå har de i hovedsak testet pakkeboksene i samarbeid med Sporveien, og plassert boksene ved trikkestopper og T-banestasjoner, men nå blir det utvidet.

- Vi har inngått en avtale med Obos for å ha disse postboksene i sameier og borettslag og også på kjøpesentre. Det er viktig for oss å ha dem der folk bor og ferdes, sier hun.

SAMARBEID: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos skal samarbeide med Posten om å få ut pakkebokser rundt om i landet. Det er konsernsjef Tone Wille i Posten glad for. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, forteller til Nettavisen at de vil være med på dette samarbeidet, fordi Obos har litt den samme visjonen som Posten.

- Vi vil gjøre hverdagen enklere for folk som bor i de byggene vi forvalter og har bygd. Når man bor i by vet man at det er små ting som kan velte lasset i kabalen for å få hverdagen til å gå opp, sier han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Kan åpne for andre distributører

Han forteller at det er viktig for Obos at Posten har ambisjon om å etter hvert kan åpne pakkeboksene for andre distributører enn kun Posten.

- Vi er veldig opptatt av at når vi legger til rette for infrastruktur i våre bygg, så skal vi sørge for at det blir mest mulig effektivt for våre kunder, sier han, og påpeker at det ville vært dumt om alle distributørene hadde hver sin boks.

Les også: I disse delene av Norges største byer gjør du tryggest investering av bolig (+)

- Når kan det bli aktuelt å åpne opp for flere distributører?

- Først må vi få boksene på plass og se at de fungerer ordentlig, men vi tror at det vil bli mulig i løpet av neste år en gang, sier Wille i Posten.

TEST: Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge, tester pakkeboksen og viser hvordan den fungerer. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Hvilke borettslag og sameier som er en del av Obos som får pakkeboksene, er det opp til hver enkelte styre å avgjøre.

- Vi kan ikke pålegge sameier og borettslag til å ha pakkeboksene, men de må selv melde interesse og søke om det via Posten, forklarer Siraj i Obos.

Posten kommer for øvrig til å fortsette med både Postkontor og Post i butikk selv om de nå utvider tjenestene sine for pakkelevering.