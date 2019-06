Folk ønsker fleksibilitet og valgfrihet. I fremtiden skal du få velge hvor du vil ha pakkene levert; på utleveringssted eller hjem.

Av Tone Wille, konsernsjef Posten Norge



Denne uken (4. juni) vedtok Stortinget endringer i postloven. Posten skal fortsatt frem, men ikke like ofte som før. Det er fordi vi sender langt færre brev til hverandre enn før og Posten kan ikke kjøre rundt med tomme postbiler. Nå utvikler vi i stedet nye tjenester.

Fleksibilitet og valgfrihet

Folk ønsker fleksibilitet og valgfrihet. I fremtiden skal du få velge hvor du vil ha pakkene levert; på utleveringssted eller hjem. De neste årene vil Posten forme fremtidens utleveringsnett i en digital tid. Blant nyhetene er Levering innenfor døren - med digital dørlås. Vi ser også for oss at våre betrodde medarbeidere kan bære pakkene dine trygt inn i stuen din om du vil, også når du ikke er hjemme.

Dramatiske omstillinger i digital retning

Posten har foretatt dramatiske omstillinger de siste tjue årene. Ledelse og tillitsvalgte har stått sammen om å tilpasse virksomheten til et digitalt samfunn og forventninger om lønnsom drift i et marked preget av stadig tøffere konkurranse. Sammen har vi blant annet lagt om fra postkontor til Post i butikk.

Selv om endringene har vært både nødvendige og riktige, må vi innrømme at vi av og til har fryktet at de ville gå på bekostning av kundenes tilfredshet.

Stadig flere fornøyde kunder

Vi har fått mange gode løypemeldinger underveis, men svaret fra Norsk Kundebarometers ferske undersøkelse var oppsiktsvekkende positiv: Kundene er stadig mer fornøyd med Posten. På Norsk kundebarometer for 2018 gikk Posten frem hele 5,5 poeng og klatret 58 plasser, i tillegg til at lojaliteten til Posten fikk den høyeste scoren av alle virksomhetene i undersøkelsen.

Fornuft og følelser

Posten betyr mye for mange. Debatten i forkant av stortingsbehandlingen om ny postlov er et uttrykk for nettopp det. Forslaget om å redusere postomdelingen til annenhver dag vekker følelser hos mange, selv om vi vet at hver husstand nå mottar kun tre brevsendinger i uken. Snart blir også mange av disse digitalisert. Postens prognoser viser at vi i 2022 vil motta bare to brev i uken.

Postens standard tjenester må reduseres for at kostnadsnivået fortsatt skal kunne være konkurransedyktig og at vi skal kunne holde et prisnivå som gjør at folk bruker våre tjenester. De nye fleksible tjenestene vil i større grad være mottaker styrte og betalte, det gir friheten til å velge.

24/7

Gode logistikksystemer, dyktige medarbeidere og stor tillit i befolkningen gir oss et godt utgangspunkt i det voksende markedet for distribusjon av pakker og varesendinger. Konkurransen er hard, og skal vi lykkes må vi tilby valgfrihet for kunder som forventer stadig mer individualiserte tjenester. Posten kan levere pakker sju dager i uken, 24 timer i døgnet, hvis kundene ønsker det og er villige til å betale for det.

Innovasjon til å leve av

Kanskje kan Posten-ansatte utføre andre typer oppgaver også, når vi har kjørt helt hjem til deg for å levere noe? Enten alene, eller i samarbeid med andre leverandører. Vi tester også ut ny teknologi gjennom verdens første selvkjørende brev- og pakkerobot. Slike innovasjoner er med på å skape et bedre tilbud til kundene våre.

Vi ser på flere muligheter, og vi er åpne for gode forslag. Kravet er at tjenestene må kunne utvikles og drives på et forretningsmessig grunnlag. Fremtidens utleveringer vil være preget av økt digitalisering, fleksibilitet og større tilpasning til kundenes behov. Vi vet hva som må til. Og vi har det som skal til for at Posten fortsatt skal fremover.