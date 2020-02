Postnord stopper all post til og fra Kina

Det er totalstans i alle leveranser til og fra Kina, melder fraktgiganten.

Det er totalstans i all ehandel til og fra Kina, melder ehandel.se

- Det er fra og med nå ikke mulig å levere forsendelser til Kina i Postnords nettverk. I likhet med mange andre av verdens postleverandører er vi tvunget til denne beslutningen, fordi fraktkapasiteten til Kina akkurat nå er svært begrenset. Dette gjelder Postnord i alle land, sier Maria Ibsén, presseansvarlig i Postnord til ehandel.se.

Nettavisen har vært i kontakt med Postnord i Norge som tirsdag ettermiddag bekrefter at forsendingsstansen til Kina, også gjelder Norge.

Også pakker fra Kina rammes av store forsinkelser, bekrefter Postnord.

«Forsendelser av bestillinger som er kommet inn etter virusutbruddet vil bli kraftig forsinket. China Post har meddelt at man ikke lenger sender ut pakker gjennom fysiske møter. Dette kan forsinke håndteringen ytterligere», skriver Postord i en pressemelding.

- Volumet til Kina er forsvinnende lavt, sier Bjørn Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Postnord Norge, som så langt har fått beskjed om at den fulle stansen utelukkende gjelder til Kina.

- Vi har så langt ingen prognoser for når transportene kommer i gang igjen. Vi må vente og se, sier Thorvaldsen til Nettavisen.

Også Bring er rammet

Postens logistikkselskap Bring har også stans i leveranser til Kina, men så langt er ikke leveranser fra Kina berørt, opplyser kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

- Som en følge av at flyvninger inn til Kina er stoppet er det primært post til Kina hvor det må påregnes forsinkelser. Ansvaret for posten fra Kina til Norge ligger hos China Post. Dette skal gå som normalt og vi er ikke kjent med noen store forsinkelser foreløpig, men vi står i en ekstraordinær situasjon og må derfor ta høyde for at det kan oppstå noe forsinkelser også på import fra Kina, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Gjølme understreker i likhet med Postnord at volumet av forsendelser til Kina er lavt.

Saken oppdateres.