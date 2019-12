PR-eksplosjon i norsk jernbane: – Det er en ukultur i staten

Bane Nor alene har 50 personer ansatt til å jobbe med kommunikasjon.

Norsk jernbane består av en rekke ulike etater og foretak. Ett av dem er Bane Nor. I en artikkel magasinet Minerva har hentet inn, er det 50 personer ansatt til å jobbe med kommunikasjon i det statlige foretaket.

Hovedoppgaven deres er å drifte selve skinnegangene og sørge for at togene kan gå etter oppsatt plan. Totalt oppgir også selskapet 18 pressekontakter på egne nettsider.

Ifølge tall Nettavisen har hentet har NSB (nå Vygruppen) 10 årsverk som er dedikert til å jobbe med kommunikasjon. Hele åtte av dem har tittelen som «kommunikassjonsjef». Nettavisen får opplyst at sjefene tjener mellom 700.000 - 1.000.000 kroner i året.

På tross av dette hadde ikke Vy ønske om å møte opp på NRK Debatten for å forklare seg etter tidligere Vy-sjef gikk over til en meget godt betalt rådgiverstilling.

Ukultur

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har sett seg lei på utviklingen, og har sendt krasse spørsmål til samferdselsministeren.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har sett seg lei på utviklingen, og har sendt krasse spørsmål til samferdselsministeren.

– Jeg mener dette er et tegn på en ukultur i staten. Bane Nor er et statlig foretak. De er ikke i konkurranse med noen. De skal sørge for at det er mulig å kjøre togene når de skal. Men isteden for å fikse det, bruker de heller ressursene på å ha nok folk til å bortforklare hvorfor ting ikke går bedre, sier Gjelsvik til Nettavisen.

Han har sendt et spørsmål til samferdselsministeren hvor han reagerer på utviklingen i staten, og spør om samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det er fornuftig bruk av skattepenger.

– Mantra til regjeringen er at alt skal være så effektivt og bra. Så har man 12 kommunikasjonssjefer som skal forklare det budskapet, sier Gjelsvik.

Sp-politikeren reagerer spesielt på at denne typen oppgaver prioriteres når det er ambulansekrise i nord, og flere har opplevd problemer med responstiden for politiet.

– Det er sviktende beredskap på ambulanse og politi. Samtidig ser vi en voldsom oppbygging av byråkrati de det er vanskelig å se behovet for at det skal være sånn, forklarer Gjelsvik.

– Hva forventer du at samferdselsministeren gjør?

– Det er han som er eier av Bane Nor, så han må ta ansvar. De har en uvettig pengebruk - og de kan ikke holde på sånn. Dropp den der tåkepraten, og bruk heller pengene på å gjøre en god jobb for folk, sier han.

I spørsmålet til samferdelsministeren, som Nettavisen har fått tilgang på, spør han om en detaljert oversikt over all pengebruken hos Bane Nor, og spør statsråden som eier synes dette er en fornuftig pengebruk.

Skal bruke 54 mill på merkevare

I tillegg til den store kommunikasjonsstaben, har også Bane Nor gått inn for å bygge opp merkevaren med et gigantisk PR-prosjekt , ifølge bransjenettstedet Kampanje.

Avtalen som er inngått mellom Vy-gruppen og selskapet Creuna, har en ramme på 54 millioner kroner over seks år. Oppgaven er å bygge opp en ny merkevarestrategi for Bane Nor, utvikle nye konsept og være rådgiver for selskapet.

Sp-politikeren mener dette er kronen på verket i det som er en ukultur i staten.

– Dette er jåleri og sløsing med skattebetalernes penger. De burde droppe hele prosjektet. Det er helt meningsløst å bruke over 50 millioner kroner på dette, sier han til Nettavisen.

