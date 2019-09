PR-kjempen mente Big Data kunne forutse valgresultatet - i fjor høst: Det ble total skivebom

Senterpartiet og MDG gjør et elendig valg, spådde den prediktive algoritmen fra kommunikasjonsselskapet Zync.

Under Arendalsuka i 2018 presenterte kommunikasjonsselskapet Zynk en prognose om årets kommunevalg.

Ved hjelp metoder kalt «Q-ball» og «Zentiment» som innebærer omfattende bruk av stordata, eller Big Data, mente Zynk å kunne forutsi hvem som skulle bli vinnere og tapere i årets valg.

Zync påpekte i sin presentasjon at samme metode ble brukt til å forutsi både Brexit og Trumps valgseier i 2016. Presentasjonen ble behørig omtalt av Nettavisens kommentator Erik Stephansen.

Q-BALL: Ifølge metoden som skulle sannspå kommunevalget, blir Senterpartiet og MDG de store taperne - stikk i strid med alle hva meningsmålinger tett opp mot valget viser. Foto: Grafikk: Zynk

.I presentasjonen forklares «Q-Ball» som at 50 millioner norske websider og 20 millioner tweets kjøres gjennom en «sentimentsanalyse av ord og begreper» for å skape en «forventningsbasert prediktiv algoritme».

PROGNOSEN: Åpningsbilde på Zynks presentasjon av den prediktive 2018-analysen om valget i 2019. Foto: Zynk

Konklusjonen ble at vinneren ble Bjørnar Moxnes og Rødt, mens de store taperne skulle bli Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG). I tillegg ble Frp. spådd å gjøre det bedre enn i forrige valg.

Ett år senere ligger både MDG og SP ifølge alle meningsmålinger an til historisk stor oppslutning, mens Fremskrittspartiet går mot sitt dårligste valg på lenge. I siste meningsmåling for Nettavisen er MDG større enn Arbeiderpartiet. Ifølge Nettavisens kommentator kom Slagsvold Vedum best ut av partilederdebatten sammen med statsminister Erna Solberg.

IKKE SÅ PREDIKTIVT: - For meg betyr dette at man ikke skal ha for stor tillit til store data, sier Ada Arnstad, leder i Senterungdommen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Ikke stor tillit til store data

- Det er jo underlig at prognoser om norsk politikk kan være så feilslått bare ett år seinere. Sp og MDG er jo de to partiene som ligger an til å få størst fremgang i valget. Da blir det rart med sånne rapporter, sier Ada Arnstad, leder i Senterungdommen.

- Hva tror du om en slik prediktiv algoritme - kan det ha noe for seg?

- Det er en underlig måte å forutse et valg på - folk er mer enn 50 millioner websider. Spørsmålet er om man skal bruke dette til å se hvordan det går? For meg betyr det at man ikke skal ha for stor tillit til store data - det kan bli et sidespor kontra det politiske arbeidet. Jeg får ikke økt tillit til prediktive algoritmer etter dette.

VEKST OG FALL: Slik skulle partienes oppslutning mot valget utvikle seg ifølge Zynks analyse fra august 2018. Store endringer i det politiske landskapet er hovedårsaken til at analysen ikke stemmer så godt med virkeligheten et år senere, fremholder partner i Zynk, Claus Sonberg. Foto: Grafikk: Zynk

- Betydelig usikkerhet

- Vi var omhyggelige da vi presenterte analysen med å understreke at det var knyttet betydelig usikkerhet til disse analyse ett helt år før valget, sier partner Claus Sonberg i Zynk til Nettavisen Økonomi.

Politikk skiller seg fra andre samfunnsområder ved at endring ofte skjer raskt og at det i løpet av et år vanligvis er betydelig bevegelse i det politiske landskapet, poengterer Sonberg. Han viser blant annet til 2018-høsten med KrF-bråket og den økte oppmerksomheten rundt klimaspørsmål, som har slått ut fordelaktig for MDG, som også ifølge analysen for ett år siden «eier» klimasaken.

Det er god grunn til å feste større tillit til stordata-analyser som dette enn erfaringsbasert synsing, påpeker Sonberg:

- Du kunne gjettet deg til mye av det samme, men stordata-analyser skiller seg vesentlig fra tradisjonelle meningsmåler. Man kan være god på predikere ting, men det er uomtvistelig at våre analyser viser andre ting enn tradisjonelle meningsmålinger. På enkelte punkter skiller våre stordata-analyser seg klart ut, for eksempel i betydningen av klima i 2017 og samferdsel nå.

- Analysene blir bedre

Zynk har siden 2017 arbeidet med stordata-analyser for å skaffe dypere innsikt i hvordan samfunnsutvikling og trender påvirker norske virksomheter. Ved siden av nevnte Q-Ball har Zynk i samarbeid med Enin AS utviklet analysesystemet Zentiment, som bygger på språklæringsalgoritmen, BERT, som er utviklet av Google AI og tilpasset av Enin for Zynk.

ZYNK: Partner Claus Sonberg er tidligere kommunikasjonsdirektør og medlem av toppledelsen i SAS samt rådgiver, administrerende direktør og Norden-sjef i Burson-Marsteller. Foto: (SAS)

Ifølge Sonberg er analysene blitt betydelig bedre og mer presise i løpet av det siste året.

- Vårt verktøy fanger opp forventninger basert på den offentlige samtalen slik den er i dag. Endrer bildet seg, vil også forventningsmodellen justeres. Større hendelser i den politiske debatten vil dermed påvirke hvordan partiene skårer i vår modell. Vår erfaring fra det norske stortingsvalget og internasjonale valg er at sikrere prediksjoner kan gjøres 1-2 måneder før valget.

- Vil det være enklere å spå riktig neste gang, for eksempel før stortingsvalget i 2021?

- Nei, de samme begrensningene vil ligge til grunn uansett. Men det vil være enklere å spå utfallet av et stortingsvalg enn et lokalvalg. I dag er det ikke mulig å segmentere på kommuner og fylker så langt, men en segmenteringsmodell vil bli mulig med tiden. Teknologien vil være ennå mer presis om ett år, samtidig som vi er blitt mer erfarne og gode i våre tolkninger og analyser. Dette gjøres jo i et samspill mellom mennesker og maskiner.