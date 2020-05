Prakteiendom til salgs - vil lokke utenlandske investorer

En prakteiendom sør for Bergen kan sette ny prisrekord i Bergensområdet.

Praktvillaen med det fasjonable navnet «Villa Charlotte» har et bruksareal på hele 596 kvadratmeter og ligger helt i vannkanten et par kilometer fra Flesland lufthavn, på Hjellestad.

Området er i henhold til gjeldende kommunedelplan avsatt til boligområde, ifølge Bergen kommune, men kan i sin helhet leies ut.

- Dette er en spektakulær eiendom, som er helt uten sammenlikning, forteller megler Simon Aasen i Eiendommegling til Nettavisen Økonomi. Han har aldri vært med på å selge noe i nærheten av det han nå har fått salgsoppdraget på.

Generasjonsskifte

- Salgsobjektet er en enebolig, der det har vært et generasjonsskifte. Nåværende eier skal pensjonere seg, og barna eier deler av eneboligen. Eiendommen er generelt svært påkostet og løpende oppgradert, forteller Aasen.

Barna har for øvrig vokst opp i boligen. Den ble sist omsatt som en gave for 1 krone i 2016.

- Er dette kun en bolig til eget formål?

- Boligen er brukt litt til utleie for turister sommeren, svarer Aasen.

Skipsreder og mangemillionær Torunn Økland, som er en av eierne, prøvde uten hell å selge villaen tilbake i 2012, uten hell. Da ble det antydet at det ville koste 80 millioner kroner å bygge en tilsvarende villa, det vil si: Den gangen var eiendommen en hotelleiendom som ble leid ut for 2000 kroner døgnet per rom.

59 millioner

Prisantydningen denne gangen er satt til 59 millioner kroner. Aasen sier at hvis prisen oppnås, blir det en klar rekord i Bergens-området. Den tidligere rekorden er på drøye 40 millioner kroner. Bjarne Rieber ville ifjor sommer ikke akseptere et bud på 61 millioner kroner på hans fasjonable Rieber Garden.

- Hva kan du si om prisantydningen?

- Det er det selger ønsker, svarer Aasen.

I annonsen på Finn.no er for øvrig teksten på engelsk. Det er uvanlig, men understreker at dette er en eiendom for utenlandske kjøpere.

God investering

- Vi har brukt engelsk litt på grunn av markedsføringsmessige og børssituasjonen som har vært. Med den svake kronekursen kan dette være en god investering for utenlandske investorer, sier Aasen.

I annonsen beskrives eiendommen som et engelskinspirert herskapshus bare 20 minutter fra Bergen sentrum. Den ligger ved enden av en privat vei og har en tomt på over 2,3 mål.

Innvendig er det naturlig nok luksuriøst, med blant annet seks soverom som alle har hvert sitt bad og egen balkong. Det er som bildene viser utendørs svømmebasseng.

For en ny eier vil formålet avgjøre formuesskatten. I 2018 var ligningsverdien 3,87 millioner kroner som primærbolig, men hele 13,93 millioner som sekundærbolig. Det utgjør 85.000 kroner i forskjell i årlig formuesskatt.