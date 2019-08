Prinsesse Märtha Louise får ikke solgt hytteparadiset

Prinsesse Märtha Louises kongebolig på Hankø er fortsatt usolgt.

Prinsesse Märtha Louise får ikke solgt hytta på Hankø. I over ett år har hun forsøkt å kvitte seg med sommerparadiset Bloksbjerg utenfor Fredrikstad, men foreløpig har ingen dratt frem sjekkheftet.

- Det har vi ingen kommentar til, sier prinsessens personlige assistent Carina Scheele Carlsen.

Taksten for strandeiendommen på 15 mål er 35 millioner kroner. Med på kjøpet følger ett hovedhus på 400 kvadratmeter og gjestehus. Total har eiendommen åtte soverom, en rekke bad, egen brygge og båthus. I mai valgte prinsessen også å legge eiendommen ut på Finn.no.

Svømmebasseng

Bloksbjerg ligger på Hankø i Østfold. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Utsikten over Oslofjorden fra eiendommen skal være spektakulær. I tillegg er det bygget et 60 kvadratmeter stort saltvannsbasseng med eget badehus, garderober og stor platting på tomten.

En taubane fra bryggen opp til hovedhuset sikrer også trygg transportering av bagasjen.

- Jeg kan ikke kommentere saken, sier advokat Torbjørn Ek som har fått oppdraget med å selge eiendommen.

Arvet feriehuset på 2000-tallet

STOR AFFEKSJONSVERDI: Prinsesse Märtha Louise har arvet eiendommen fra kong Harald, som igjen arvet den av nå avdøde kong Olav. Foto: Erik Thorberg (SCANPIX)

I tillegg til at sommerhytta har god beliggenhet, har den også stor affeksjonsverdi. Det var daværende kronprins Olav som kjøpte det herskapelige feriestedet i 1947. Etter hans bortgang i 1991, arvet kong Harald eiendommen, skrev Se og Hør i august i fjor. Det var ukebladet som først omtalte salget.

Hovedhuset ble pusset opp på 1980-tallet, og samtidig ble det utvidet med et anneks og badstue. Prinsessen arvet feriestedet i 2001, og har siden utvidet med svømmebasseng.

Ifølge Se og Hør skal bassenget ha bydd på problemer da det i 2016 ble kjent at det ennå ikke var ferdigstilt. Bakgrunnen for salget er ifølge ukebladet at eiendommen trolig har blitt for stor, dyr og komplisert å eie.

Etter at det ble kjent at Hankø-hytta skulle selges, kunne også Dagbladet fortelle at det skal legges til sammen 350 meter med høyspentkabel mellom sjøen og husene på prinsesse Märtha Louises hytteeiendom.

Kan få gevinst på 15 mill.

Da prinsessen overtok eiendommen ble markedsprisen vurdert til ca. 20 millioner kroner. Kongen skal ha engasjert advokater for at datteren skulle overta millioneiendommen før utgangen av 2001, da den nye arveavgiften ble innført, har VG tidligere skrevet.

Da det ble kjent at eiendommen igjen kunne skifte hender i fjor, skapte også markedsverdien diskusjoner. Overfor Se og Hør skal eiendomsmegler Miguel Sørholt ha anslått at verdien nå hadde steget til 70 millioner kroner.

Nylig kunne Nettavisen også fortelle at Märtha Louise fremover vil droppe prinsessetittel i kommersiell sammenheng. Kritikken blusset opp igjen etter at hun brukte prinsessetittelen på foredragsturné med kjæresten Durek Verrett.