Prinsesse Märtha Louise selger i hett marked

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 3,0 prosent det siste året, det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

- For andre år på rad ser vi en stabil utvikling i antall solgte sjøhytter i kombinasjon med moderat prisoppgang, uttaler administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i pressemeldingen.

Den typiske sjøhytta koster nå i snitt ca. 2,5 millioner kroner.

Videre kommer det frem at det i løpet av det siste året har blitt solgt 2.358 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en oppgang på 2,7 prosent fra året før.

Bare i mai og juni i år ble det solgt 586 sjøhytter, som er 2,8 prosent færre enn i mai og juni 2018. Aller flest sjøhytter ble solgt i Larvik og Hvaler med henholdsvis 57 og 56 hytter.

- Antall omsetninger i sjøyhyttemarkedet i Norge har vært påfallende stabilt de siste fire-fem årene, og det selges også jevnt over et ganske likt antall sjøyhytter i de ulike områdene, fortsetter Dreyer.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, presenterer eiendomsmeglerbransjens prisstatistikk for sjøhytter. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Tar 104 dager å selge

Det tar i snitt 104 dager å selge en sjøhytte, som er en nedgang på syv dager fra samme periode året før. Aller raskest gikk det å selge fritidsbolig i Grimstad med et snitt på 36 dager, og tregest gikk det i Lillesand med et snitt på 235 dager.

- Salgstiden i landet under ett har økt siden i fjor og året før, men det er store lokale forskjeller. Salgstiden vil svinge mye for fritidsboliger, da det lave salgsvolumet i de ulike områdene gjør at enkeltsalg får store utslag, sier Dreyer.

Lillesand på topp

Eiendom Norge skriver også at det er Lillesand som har vært landets dyreste sjøhyttekommune med en medianpris på ca. 6,5 millioner kroner. Tett etterfulgt av Færder og Søgne på henholdsvis ca. 5,1 og 4 millioner kroner.

I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 1,3 prosent under prisantydning. Det er flest hytter til salgs i Kragerø, Lindesnes og Lyngdal med henholdsvis 56, 55 og 43 fritidsboliger for salg.

- Det er et godt utbud av sjøhytter i flere områder. Tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive og prisbevisste noe som illustreres med det negative avviket i pris/prisantydning. I sum tilsier dette fortsatt stabil utvikling i markedet for fritidsboliger ved sjøen gjennom sesongen, avslutter Dreyer.

Det er en enorm hytteinteresse blant nordmenn, og Nettavisen Økonomi har tidligere regnet på kostnadene ved en hytte med god standard. Regnestykket viser at det slår ut i store utgifter per døgn for de fleste hytteeiere.

Dyrest på Finn

VIL HA 35 MILL: Den desidert dyreste sjøhytta som ligger ute for salg i det åpne markedet er det Prinsesse Märtha Louise som står selger. Foto: (NTB scanpix)

Akkurat nå ligger det 1.710 sjøhytter ute for salg på Finn.no. Her ligger det hytter i alle priskategorier.

Den desidert dyreste her er sommerparadiset til Prinsesse Märtha Louise på Hankø.

Hytta som er på 400 kvadratmeter og har tolv mål stor tomt, selges for 35 millioner kroner. Med på kjøpet får man 15 mål strandeiendom, åtte soverom, fire bad, brygge, badehus og panoramautsikt over Oslofjorden.

I tillegg er det bygget et 60 kvadratmeter stort svømmebasseng med eget badehus, garderober og stor platting på tomten. Nå viser det seg at hytta er lagt ut på Finn.no.

Både kremmegler Torbjørn Ek, som står for salget og prinsessens personlige assistent Carina Scheele Carlsen, har tidligere uttalt at de ikke har noen kommentarer til hyttesalget.

Helt i andre skalaen selges en hytte på 30 kvadratemeter til 150.000 kroner på Kyrkjebø i Sogn og Fjordane.

- Velfungerende hyttemarked

SJØHYTTESALGET ØKER: - I DNB Eiendom merker vi en liten økning av hyttesalg i «sommerfylkene», sier segmentsjef for hytter Tone Cecilie Krange i DNB Eiendom. Foto: DNB

Segmentsjef for hytter Tone Cecilie Krange i DNB Eiendom forteller at det er solgt omtrent like mange hytter i «sommerfylkene» Østfold, Vestfold, Aust og Vest Agder og Telemark som i fjor totalt sett i totalmarkedet.

- I DNB Eiendom merker vi en liten økning av hyttesalg i disse områdene. I deler av landet opplever vi imidlertid akkurat nå et større utbud og noe tregere salg i mellomsjiktet av sjøhyttemarkedet, uttaler hun i en pressemelding.

Krange mener hyttemarkedet fortsatt er velfungerende, med mange objekter å velge mellom og en rekke kjøpelysten. Det kommer også frem at avviket mellom salgspris og prisantydning i snitt er 0,1 prosent i sommerfylkene.

Renteheving kan dempe

- Kjøperne etterspør særlig hytter ved sjøen, og vi opplever at disse objektene går fort og vanligvis til gode priser. For hytter i de dyre segmentene har det lange vært vanlig med «boligstandard» og alle fasiliteter på plass. Det ser vi mer og mer også gjelder for hytter i lavere prissegmenter, sier Krange.

Segmentsjef tror de varslede rentehevingene på sikt vil dempe trykket noe.

- Vi tror først og fremst det vil gjelde mellomsegmentet. Selv om været normalt ikke spiller så stor rolle, ser vi at både den gode sommeren i fjor og relativt dårlige sommeren hittil i år har påvirket aktiviteten på visningene i hyttemarkedet. I fjor var litt større rift om typiske sommerhytter, samtidig som utvalget også var litt dårligere, avslutter hun.