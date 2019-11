Printutgaven av Det Nye avvikles etter 62 år

Legger ned damebladet på papir.

Det Nye har kommet ut siden 1957 og har inneholdt saker om mote, skjønnhet, samliv, helse, trening og kosthold. Men nå er det slutt. Egmont, som gir ut bladet, sier at de legger ned papirutgaven.

Fram til 2005 hadde magasinet et opplag på mer enn 60.000 eksemplarer, men de siste årene har opplaget stadig gått nedover.



- Dette viser, ikke overraskende, at jenter og unge kvinner i stor grad lever sine liv og bruker tiden sin på nye digitale plattformer, sier ansvarlig redaktør og direktør i VO Ung, Martine Lunder Brenne i en pressemelding.

Hun understreker at innholdet fortsatt kommer ut, men da bare på nett.

- Vi har satt oss ambisiøse mål spesielt fram til 2022. Og for å ha fullt fokus på våre vekstinitiativer jobber vi aktivt med forvaltning av vår eksisterende portefølje. Og nå ser vi at tiden er inne til å avvikle printutgaven av Det Nye, slik at vi kan fokusere på andre ting. Vi skal fortsette å nå unge kvinner, og setter nå full gass på å videreutvikle digitale kanaler, podcast, Youtube og event – men det blir uten magasinet Det Nye.