Prisen på dessert stuper i Norge

Helgekosen har kanskje aldri vært billigere enn nå. Men pass på, det er fortsatt penger å spare på på det som er søtt og godt.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Etter å ha vært litt i hvilemodus i 2018 og et stykke inn i 2019, er det nå knallhard priskrig på alle fronter, sier Tom Ystaas i enhver.no som hver uke gjennomfører en pristest for Nettavisen.

- Det vi ser nå, er at kjedene kjører på og setter ned prisene på stadig flere varer.

- Hvorfor gjør de det?

- Det må de nesten svare for selv. Men det er glade dager for oss forbrukere. Særlig for dem av oss som er glad i dessert, sier Ystaas.

Som vanlig er det bare noen få kroner som skiller de tre billigkjedene denne uken. Dermed vil det ofte være butikken som ligger nærmest, som vil være den billigste for deg.

Se hele pristesten nederst i saken.

Men ser vi bak tallene, ser vi at det har vært et kraftig fall på dessertprodukter gjennom året.

- Det er nytt. Og prisfallet er stort, sier Ystaas.

65 prosent prisforskjell

Et eksempel er Piano sjokololadepudding. I uke 6 kostet denne nesten 30 kroner. Unntaket var Extra som hadde priset den til 27,70 kroner. Og Obs som solgte den for 19,90 kroner.

Denne uken selger alle kjedene samme sjokoladepudding for under 18 kroner.

Også Freia bringebærgele og Piano vaniljesaus har falt markant i pris siden i vinter.

Mens det skiller lite på dessert, bør du være ekstra obs dersom du skal handle inn sjokolade til helgekosen.

Skal du kose deg med sjokolade og brus, viser ukes test at det er penger å spare på å velge riktig butikk..

Et eksempel er melkerull som koster 9,60 kroner hos billigkjedene. Hos Spar koster samme vare 15,90 kroner. Det er en prisforskjell på hele 65 prosent.

- Markedet laveste denne uken

Et annet er Pepsi Max, hvor en halvannen liters flaske koster 29 kroner hos billigkjedene og Obs, mens Spar skal ha 38,50 kroner for samme vare.

- Prisene vil variere fra kjede til kjede avhengig av kjedenes prisstrategi. Denne uken har SPAR stor salgssuksess med mer enn 200 varer til 10,-. I ukens pristest er dessverre ingen av våre varer til 10,- er med. Når det gjelder Pepsi Max kan du i Spar mikse 4 flasker fritt valgt 1,5 liter brus til 109,-, noe som som gir markedets laveste enhetspris denne uken, kommenterer pris og analysesjef Knut Sandholdt.

Som så ofte før, er det Kiwi som også denne uken har den billigste handlekurven. 1 kroner skiller det ned til Rema 1000 som igjen er 3 kroner billigere enn Extra.

- Veldig tøft nå

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi bekrefter Ystaas sin påstand om at priskrigen har hardnet til.

- Det er veldig tøft nå, og senest i dag kom SSB (Statistisk sentralbyrå - journ.anm,) med tall som viser at dagligvareprisene har steget med kun 0,4 prosent siste år. Det er et bevis på at priskonkurransen er hard, sier hun.

- Og nå er det priskrig også på dessert?

- Vi setter stadig ned priser på nye varegrupper. Og det stemmer at den tøffe konkurransen også har presset ned pris på enkelte dessertprodukter.