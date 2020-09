Prisene på transport stupte i august

Prisene på transporttjenester stupte i august og bidro sterkt til at de totale prisene falt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen viser en prisnedgang i august på 0,4 prosent. Ifølge SSB var en største bidragsyteren til nedgangen var transporttjenester som samlet gikk ned 9,8 prosent, og prisnedgangen skyldes blant annet prisene for utenlandsreiser som er estimert med sesongfaktor.

Den nest største bidragsyteren til nedgangen i konsumprisene var matvarer, som falt med 1,2 prosent fra juli til august. Dette kan ifølge SSB sees i sammenheng med tilbudskampanjer på mat, som er utbredt etter fellesferien. I tillegg bidro prisnedganger på blant annet boligtekstiler, drivstoff, og klær.

I motsatt retning bidro spesielt strømprisene, som inkludert nettleie steg med 3,9 prosent.

Les også: Norsk økonomi: Største nedgangen noensinne

Langt over målet

De seneste tolv månedene har konsumprisene totalt i Norge steget med 1,7 prosent. Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som har steget med 4,2 prosent i perioden. I tillegg har spesielt møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler bidratt med en oppgang på 10,6 prosent siden august i fjor.

Den såkalte kjerneinflasjonen (se nederst i saken), falt også med 0,4 prosent i august og var opp 3,7 fra august 2019. Dette er langt over det såkalte inflasjonsmålet.

En så høy prisstigning kan isolert sett øke sannsynligheten for renteøkninger, men så lenge koronakrisen herjer, er en renteoppgang bortimot utelukket. Ekspertene venter ingen økninger fra Norges Bank før i 2022.

Matvarehopp

I juli steg prisene med 0,7 prosent og med 1,3 prosent de seneste tolv månedene, etter et stort hopp i matvareprisene.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som private husholdninger i Norge etterspør. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene, kjerneinflasjonen. Det er denne prisstigningen Norges Bank styrer sin rente etter. Målet over tid er en årlig KPI-JAE på 2 prosent, godt under den nåværende prisveksten.