Prishopp på mat i januar

Prisene på matvarer steg kraftig i januar etter prisfallet før jul.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Prisoppgangen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer skyldes blant annet oppgang etter salgsaktivitet på julerelaterte varer i desember.

SSB skriver at matvarer viste en større prisøkning fra desember 2019 til januar 2020, enn i samme periode i fjor. Isolert sett bidro matvarer og alkoholfrie drikkevarer til økning i konsumprisene med en prisøkning på 2,9 prosent fra desember til januar.

I januar i fjor var det et prisras på klær og sko på hele 11 prosent. Det er altså normalt at prisene faller i årets første måned, blant annet som følge av salg på klær og skotøy. I desember i fjor var det et klart prisfall på mat og strøm.

Klart opp

De totale prisene var uendrede fra desember til januar, men steg på årsbasis fra 1,4 prosent i desember til 1,8 prosent i januar. Reduksjon i prisene på klær og skotøy, skyldes salgsaktivitetene i januar.

- Det er vanligvis januarsalg på klær hvert år, og januar 2020 er intet unntak. Prisnedgangen på klær observert i år var derimot svakere sammenlignet med prisnedgangen i fjor, forklarer rådgiver Kristian H. Myklatun i SSB.

Det var også et kraftig fall i strømprisene i årets første måned- Disse prisene falt med 10,8 prosent fra desember 2019 til januar 2020. Strømprisene viste kraftig fall, men det ble registrert en prisoppgang på nettleie. I januar i fjor var det en oppgang på 3,7 prosent.

Mål: 2 prosent

Når det gjelder kjerneinflasjonen (se definisjon nederst), steg den fra desember til januar med 0,4 prosent. Kjerneinflasjonen er det seneste året opp 2,9 prosent.

Norges Bank har som mål at kjerneinflasjonen over tid skal stige med ca. 2 prosent. En høyere prisstigning enn det øker isolert sett faren for renteøkninger, mens en lav prisstigning kan gi rentenedsettelse fra sentralbanken. Januartallene ligger altså godt over Norges Banks mål.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

Saken oppdateres.