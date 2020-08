Prisforskjell på samme vare hos samme kjede: - Dette blir for dumt

Kjedene viser til glemsel etter kampanjer, mens «Gjerrigknarken» mener det er et salgstriks fra dagligvarebransjen når samme produkt har ulik pris.

Mange varer du finner i dagligvarebutikken har varianter med ulike smaker. Selv om en skulle tro at samme vare uansett smak ville ha samme pris, er ikke dette alltid tilfelle.

Skyr fra Q-meieriene er et eksempel på dette. De siste ukene har det vært stor prisforskjell på enkelte varianter. Da Nettavisen tok en sjekk i tre lavprisbutikker i Oslo denne uken, viste det seg at alle kjedene hadde Skyr til 10 kroner med unntak av én smaksvariant. Hos Kiwi og Extra var det kaffe & vanilje som kostet 16.40 kroner, mens hos Rema var det appelsin & mango.

- Vi skjønner at kundene reagerer. Dette kaller jeg dustete priser, og dette blir for dumt, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef for Coop Norge.

Både Coop, Kiwi og Rema 1000 forteller at prisforskjellen har oppstått som følge av et priskutt på flere smaksvarianter.

- Noen av Skyr-variantene var allerede presset ned i pris da vi lanserte vårt priskutt 15. juni. Vi brukte kampanjeprisen i markedet som utgangspunkt og kuttet prisen ytterligere ned, forklarer Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

- Kaffe og vanilje-varianten var satt ned 20 prosent i pris i forbindelse med Kiwis store priskutt. Nå er den tilbake på samme pris som før priskuttet, i likhet med de andre variantene, legger hun til.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, forteller at de ikke har tilbud på Skyr som selges for 10 kroner, men under Kiwis store priskutt i sommer var de billigere - også kaffe & vanilje-varianten som nå koster over 16 kroner. Foto: Kiwi

Kuttet prisene

Arvin forteller at prisen nå er tilbake til utgangspunktet på de som var på kampanje, selv om noen av variantene fortsatt har unormalt lav pris.

Også Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef for Rema 1000, forteller at kampanjeprisen henger igjen.

- Den lave prisen på de fleste smakene har blitt hengende igjen etter en kampanjeperiode, mens appelsin og mango selges til normalpris, sier han.

Kristiansen i Coop forklarer prisdifferansen med at en konkurrerende kjede trolig har hatt en kampanje på noen av smakene, og at prisene på ulike smaker derfor har beveget seg ulikt.

- Det er slikt som kan skje når priser justeres i forhold til konkurrentene. Når vi følger en konkurrent på en kampanje, så kan vi i farta glemme at vi har ulike smaker på samme produkt. I kampens hete glemmer vi å prisjustere de andre, forklarer han.

Da Nettavisen gjorde Coop oppmerksom på prisdifferansen, tok de grep.

- Vi kuttet umiddelbart prisene til ti kroner for alle smakene, sier Kristiansen.

Han påpeker at deres mål er å være minst like billige som konkurrentene. En rekke av Nettavisens tester av matvarepriser, i samarbeid med Enhver.no, viser imidlertid at Extra som regel havner på en tredjeplass etter Kiwi og Rema - som skifter på å ha førsteplassen.

KAMPANJER AVGJØR: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at det fort kan bli prisforskjeller på ulike smaksvarianter av samme produkt om noen av dem settes ned på kampanjer av en konkurrent, og de følger etter. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Salgstriks

Coop forklarer at det er flere forklaringer på hvorfor ikke alle smakene på et produkt blir satt ned under en kampanje.

- Den ene grunnen er at det gjerne er populære produkter som plukkes ut, og den andre handler om mengden produsentene kan levere av en vare. Samtidig er det dyrere for oss å kjøpe inn produkter vi selger lite av, og da blir det dyrt å ha kampanje på produktet, forklarer Kristiansen.

En annen årsak er at det kan bli dyrt å sette ned prisen på alle variantene, for eksempel om Coop har 12 varianter mens konkurrenten som starter en kampanje har bare seks.

Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com, tror det hele er en strategi fra butikkene.

- Jeg tror det er en baktanke med alt som er i butikken, og at dette er et salgstriks. Dagligvarekjedene vet nok godt at kun et mindretall kikker nøye på prisen, og ikke ser at det ikke er tilbud på alle variantene, sier han til Nettavisen.

Han har sett en rekke lignende eksempler tidligere.

- Jeg har for eksempel sett at det helt klart er forskjell på om du kjøper en pose 800 gram Q-yoghurt med vaniljesmak eller skogsbærsmak. Det har også vært noen Kremgo-varianter som har vært på tilbud, mens andre ikke, forteller han.

Et annet, dog noe annerledes eksempel, er Norvegia-osten.

- Det er den minste Norwegia-osten som er på tilbud denne uken som har lavest kilospris, forteller han.

Hos Extra er kilosprisen 76,15 kroner om du kjøper 1,3 kilo, hos Coop Prix er den 84,22 kroner om du kjøper 830 gram, mens hos Joker er kilosprisen kun 59,80 kroner om du kjøper 500 gram.

Merker en økning

Q-meieriene merker godt når dagligvarekjedene kjører kampanjer på ulike varer.

- Hvis noen kjører kampanje på enkelte produkter, får vi gjerne 30-40 prosent økning på leveranser, og noen ganger mer, forklarer Q-sjef Bent Myrdahl til Nettavisen.

- Vi har lagt merke til at noen har kjørt lavere priser på Skyr i det siste, men det har variert fra kjede til kjede. Jeg vil tro at de har en bestselgerstrategi, og velger ut hvilke varer som skal på salg ut fra dette, legger han til.

Hvordan kampanjer på enkelte smaksvarianter av for eksempel Skyr påvirker smaksvariantene som ikke er på salg, vet han ikke. Han tror uansett ikke kampanjer har noe å si for hva forbrukerne velger.

- Over tid vil forbrukerne bestemme hvilke smaker vi skal tilby. Det er stor forskjell på smakene, og det er kundenes preferanser som avgjør hva de kjøper - en kampanje avgjør ikke det, sier han.

Han forteller at det er spesielt én smaksvariant av Skyr som skiller seg ut -blåbær.

- Den selger mest i Norge uansett, sier han.

Myrdahl forteller også at de ser at det er yoghurt kjedene gjerne kjører mye kampanjer på, men de merker også at kampanjer kan utløse mersalg av rømme.

- Spesielt hvis det er salg på tacoprodukter kan det være 20-30 prosent økning på rømmesalget, men også om det er tilbud på rømme, forteller han.