Prishopp onsdag morgen - svært nær ny bensinrekord

Prisen på en liter bensin er onsdag morgen bare noen øre fra prisrekorden i mai.

Dårlig nytt for bilister, synes du bensin- og dieselprisene i Norge er dyre, så blir de enda dyrere fra klokken 10 onsdag.

Ferske tall fra Circle K viser at prisen 1 liter 95 oktan blyfri bensin onsdag morgen gjør et hopp med 8 øre til 17,49 kroner.

Da snakker vi om veiledende priser i privatmarkedet på bemannede stasjoner uten transportpåslag og rabatter hos Circle K. Den nye prisen gjelder fra kl. 10 onsdag.

For automatstasjoner gjør også prisen på 95 oktan blyfri bensin et hopp på 8 øre til 17,29 kroner literen.

Opp 14 øre

Samtlige drivstofftyper får et prishopp nå på morgenen. For 1 liter diesel skrus literprisen opp med hele 14 øre på de bemannede stasjonene til 16,57 kroner, for de ubemannede stasjonene med 14 øre til 16,37 kroner literen.

Pressetalsmann Knut H. Hansen i Circle K Norge sier til Nettavisen Økonomi at årsaken til dagens høye prisnivå, er høye innkjøpspriser på bensin og diesel. Disse er påvirket av raffinerikapasitet, dollarkurs og økende priser på biodrivstoff.

- Veiledende priser på bensin og diesel til kundene har over tid vært volatile og har økt på grunn av økte innkjøpspriser på ferdigraffinert bensin og diesel. Vi opplever et stramt marked, blant annet som følge av raffineristans i Europa, sier Hansen.

Høy dollar

En høy dollar mot norske kroner og oljepris bidrar også til å holde prisene oppe.

- I tillegg er det høye priser på bioprodukter som det er lovpålagt å blande inn i bensin og diesel i Norge, sier pressetalsmannen.

Han forteller at utsalgsprisen på drivstoff bestemmes av en rekke faktorer. Som en tommelfingerregel kan man ifølge Hansen si at 60 prosent av prisen på drivstoff er avgifter, 30 prosent er innkjøpskostnader, mens 10 prosent dekker drivstoffkjedenes kostnader til lagring, distribusjon og salg av drivstoff, samt fortjeneste.

Styrer bare 10 prosent

- Det betyr at 90 prosent av drivstoffprisen styres av faktorer vi ikke rår over. Vi følger det internasjonale markedet for drivstoff tett og vi beveger oss i takt med de daglige svingningene på innkjøpsprisene. Det betyr at veiledende pris går ned dersom innkjøpsprisene går ned, sier Hansen.

Den høyeste literprisen stammer fra 22. mai i år, da veiledende pris for 95 oktan blyfritt var 17,52 kroner. Onsdag morgen er vi altså bare 3 øre unna den rekorden.

– Det er en økning i våre innkjøpspriser som gir ny rekord. Årsaken er et stramt marked for bensin i Europa. Etterspørslene er større enn tilbudet og det presser opp innkjøpsprisen, uttalte Hansen til Nettavisen Økonomi for syv måneder siden.