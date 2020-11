Priskrig ga kaos i dagligvarehyllene: - Sleipt

Det har vært priskrig på flere varer de siste dagene, men spesielt én vare skiller seg ut.

Slik Nettsvisen skrev forrige uke, er priskrigen på julevarer i gang rekordtidlig i år. Da Nettavisen tok en runde og sjekket priser hos lavpriskjedene Kiwi, Rema og Extra, fant vi noe oppsiktsvekkende.

Prisen på Gräddost 380 gram fra Tine, en julevare det så og si alltid er priskrig på, endret seg på bare 14 timer hos Kiwi. Prisen gikk fra 17,90 kroner torsdag kveld, en ganske ekstrem priskrigpris, opp til 28,40 kroner fredag formiddag. Også Extra justerte opp prisen like mye fra torsdag til fredag.

Dette er veldig uvanlig kost. Så godt som uten unntak har prisene under julepriskriger bare gått nedover frem til jul. Dette var faktisk en 50 prosents prisøkning.

- Normal pris for Gräddost er 49,90 kroner, men den siste tiden har denne varen blitt presset ned i pris. Det har vært litt svingninger de siste dagene, men nå koster den 17,90 kroner igjen, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen to timer etter vi sjekket prisen.

Nettavisen sjekket også selv, for å få bekreftet at prisen var satt ned igjen - noe den var.

Hos Rema var prisen 17,90 fredag formiddag. Etter hva Nettavisen erfarer, har det vært svingninger i prisen også hos dem.

- Uvanlig

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com har god kontroll på tilbudene som kommer støtt og stadig, reagerer på den store svingningen i pris på Gräddost.

- Det er uvanlig at prisene justeres så mye opp på så kort tid, sier han.

Han påpeker at det vanligvis er slik at prisene bare fortsetter å gå nedover til de når et bunnpunkt, før de setter opp prisene når priskrigen er over.

Extra forklarer prissvingningen med at de følger konkurrentene.

- Vi er inne i en periode hvor det er ekstremt mange prisjusteringer, blant annet med et stort priskutt på julevarer i forrige uke. Samtidig følger vi med på konkurrentene slik at vi er minst like billige, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Han forteller at prisen på Gräddost ble justert etter at konkurrentene satte opp prisen igjen. Han trekker også fram at Extra selger Coop Gräddost til 17,90 kroner, som han påpeker er en større pakke enn Tine sin variant.

- Sleipt

Nikolaisen mener kjedene utnytter priskrig-situasjonen.

- Når det sprer seg at det er priskrig, benytter kjedene anledningen til å skru opp prisene igjen. De vet at forbrukerne ikke nødvendigvis vet eksakt pris, men bare at en vare er billigere enn normalt, sier han, og legger til:

- Det er sleipt, for å si det rett ut!

Han kan ikke forstå hvorfor de må sette opp prisen så raskt igjen etter å ha satt den ned.

- Det kan hende de prøve å forvirre forbrukeren for å tjene mer penger, sier Nikolaisen.

Han har et godt råd til andre forbrukere:

- Du må bare følge med. Benytt anledningen til å handle om det er supertilbud, men ikke tøm hyllene slik at det ikke blir noe igjen til andre kunder, råder han.

- Lurer ikke kundene

Kjedene selv sier at de ikke har noen intensjon om å lure kundene, men det handler om at de følger konkurrentene på pris.

- Jeg skjønner at Nikolaisen reagerer, men vi satte opp prisen etter at Kiwi justerte opp prisen, sier Kristiansen i Coop.

- Vi er heller ikke noe glad i at prisene svinger, for vi ønsker å ha så faste og lave priser som mulig. I spesielle tilfeller som dette kan det skje unntak, men vi ønsker ikke at prisene skal svinge så mye som i dette tilfellet, sier Arvin i Kiwi.

- 17,90 kroner for Gräddost er «kunstig» lav pris, og et resultat av beinhard konkurranse. Det blir også utfordrende for butikkene å ha nok varer når prisene settes ned såpass, sier hun.

Arvin forklarer også at Gräddost er noe mange kunder kjøper før jul, og derfor er det ofte priskrig på denne varen i førjulstiden.

- Vi skal ha de beste prisene til enhver tid, og vi jobber selvfølgelig for å kunne gi kundene våre den billigste handlekurven til jul, sier hun.

Prisen på stor julemarsipan på Oslo-butikkene var for øvrig normal fredag formiddag, og lå på i underkant av 70 kroner. Også prisen på Tomte julegløgg var normal - 39,90 kroner. Prisen for melis ligger imidlertid på 9,90 hos alle tre kjedene, så denne varen er rimelig. Geisha grøtris er også billig, og prisen er på knappe 11 kroner.

Nettavisen har foreløpig ikke ikke lykkes i å få kommentarer fra Rema 1000.

