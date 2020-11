Priskrigen tilspisser seg: Nå kutter dagligvarekjempen enda mer

Kiwi kutter prisene enda mer på over 500 varer, og får selskap av Rema 1000 og Coop.

I oktober startet lavpriskjeden Kiwi sin største priskutt-kampanje noensinne. De kuttet prisene på over 500 varer med i snitt 21 prosent fra 19.oktober til 1. desember. Mandag denne uken gjorde de nytt kutt, som varer ut kampanjeperioden.

- Alle de 500 varene er kuttet ytterligere i pris. Hvor mye varene er kuttet, varierer fra vare til vare. Det er én krone her og én krone der, som til sammen gjør handlekurven rimeligere, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Kiwi vil imidlertid ikke gå ut med hele listen over priskuttet. Nettavisen tok derfor en stikkprøve på 15 tilfeldig utvalgte varer, som bekreftet at disse også er noe nedsatt i pris.

Priskuttet kommer bare dager etter Kiwi-eier Norgesgruppen sa opp bransjenormen om prisinnhenting i konkurrentenes butikker gjennom prisjegere. Det vil si at Rema 1000 og Coop ikke får sende prisjegere i butikkene til Norgesgruppen for å sjekke alle prisene på samme måte som før.

GIR TILBAKE: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier at de gjør dette for å gi noe tilbake til kundene etter økt omsetningsvekst for kjeden under koronakrisen. Foto: Kiwi

- Hva er årsaken til at dere kutter prisene mer?

- Kiwi er prispresseren i markedet. Vi har totalt sett hatt en god vekst gjennom korona, og det har gitt oss muligheten til å presse prisene mer. Priskuttene våre har blitt svært godt mottatt av kundene, og vi lover å fortsette å kjempe for å være billigst på alle varer hver dag, sier hun.

Konsumprisindeksen for oktober viser for øvrig at matvareprisene totalt sett i Norge har gått ned med 0,8 prosent fra september til oktober. Samtidig ser vi også at prisene steg med 4,5 prosent siste 12 måneder, ifølge tall fra SSB.

I tabellen under kan du se et utvalg av varene som har ytterligere nedsatt pris:

Nedenfor kan du se prisene Nettavisen tok en sjekk av:

Skal bidra i konkurransen



Både Rema 1000 og Coops lavpriskjede Extra sa de skulle følge etter priskuttet, da det ble offentliggjort i oktober.

- Vi følger selvfølgelig priskuttene til Kiwi. Noen av disse produktene har vi allerede kuttet i kommende uke, sa sier Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

- Vi kutter priser hver dag, hver uke, og vi kutter også prisene på alle tilsvarende varer med like mye eller mer, svarte Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

PRISKUTT: Disse varene er blant varene Kiwi nå kutter prisene på. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Vi har igjen spurt Kiwis konkurrenter om hva de gjør nå som Kiwi har kuttet prisene enda mer.

- Hva konkurrentene våre gjør er ikke så viktig, bortsett fra at vi selvsagt skal både matche dem og slå dem på pris. På utvalg gruser vi dem allerede med 1500 varer, påpeker, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop.

Friis påpeker at Extra hele tiden viser at de er blant landets aller billigste lavpriskjeder. Sånn blir det fremover også, med eller uten «prisjegere», og spesielt skal Extra- og Obs-kjeden ha gode juletilbud.

- Vi skal bidra til knallhard konkurranse og med priser som kommer våre eiere kundene tilgode, sier han.

Også Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, svarer på hva de tenker om priskuttet til konkurrenten denne uken.

- Det er ikke uvanlig å kutte hundrevis av priser på en uke, så det er ingen stor sak dette. Vi setter selvfølgelig ned våre priser på alle tilsvarende produkter med like mye eller mer, og lover fortsatt våre kunder så lave priser som mulig og en trygg julehandel, sier han.

Mener det vil få konsekvenser

Kiwis priskutt i oktober er den fjerde store priskutt-kampanjen de gjør i år. Når konkurrentene må følge etter for å holde på kundene, vil det kunne få konsekvenser. Det sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge til Nettavisen tidligere i høst.

- Det går utover våre muligheter for å etablere nye butikker, sa han i oktober.

KONKURRANSEDYKTIGE: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, sier at de må følge etter konkurrentenes priskutt for å være konkurransedyktige. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Når Coop følger Kiwis store priskutt, kommer dette i tillegg til egne kampanjer og priskutt. Tidligere i oktober startet Coop priskrig på de billigste varene, da de kuttet prisene på 160 varer i billigserien Xtra.

- Vi må være konkurransedyktige på pris, ellers hadde vi ikke hatt livets rett. Vi vinner på å følge konkurrentene våre, men vi skulle gjerne hatt penger til å investere mer, sa Friis.

Øystein Foros, NHH-professor og dagligvareekspert, sa imidlertid at han betviler at alle norske forbrukere legger merke til akkurat hvilke varer Kiwi har satt ned prisene på.

- Kjedene derimot, de gjør jo det, fordi de vil ikke la Kiwi være 20 prosent rimeligere enn dem på de utvalgte varene. Men hvor mye det svir for Coop og Rema å følge etter, vil nok variere, sa han til Nettavisen i oktober.

- Det kan hende det svir mindre enn de gir uttrykk for, sa Foros.