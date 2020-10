Priskuttet til Kiwi kan gi konsekvenser for Coop: - Går hardt utover konkurransekraften

Mandag kuttet Kiwi prisene på over 500 varer. Coop følger etter, men de mener det går utover deres konkurransemulighet på andre områder.

For to uker siden kom nyheten om at Kiwi, Meny og de andre Norgesgruppen-eide kjedene har bedre innkjøpsbetingelser fra flere store leverandører, sammenlignet med Coop og Rema.

Søndag gikk Kiwi ut og sa at de starter tidenes største priskutt, og både Rema og Coop-kjeden Extra sa at de følger etter. Det er snakk om et priskutt på over 500 varer, med gjennomsnittlig 21 prosent prisnedgang.

- Vi kommer alltid til å følge på pris, men det er tøffere for oss å gi lave priser enn de som har bedre innkjøpsbetingelser. Det går hardt utover konkurransekraften vår når vi må bruke av «krigskassen» vår, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge til Nettavisen.

Dette vil ha konsekvenser for Coop.

- Det går utover våre muligheter for å etablere nye butikker, sier han.

Selv om de klarer å konkurrere med Kiwi på pris i eksisterende butikker, og får kundevekst i disse butikkene, er nye butikker med riktig beliggenhet viktig.

- Kiwi har mer midler til å gjøre andre ting for å opprettholde konkurransen, sier Friis.

Ikke like muligheter

Når Coop følger Kiwis store priskutt, kommer dette i tillegg til egne kampanjer og priskutt. Tidligere i oktober startet Coop priskrig på de billigste varene, da de kuttet prisene på 160 varer i billigserien Xtra.

- Vi må være konkurransedyktige på pris, ellers hadde vi ikke hatt livets rett. Vi vinner på å følge konkurrentene våre, men vi skulle gjerne hatt penger til å investere mer, sier Friis.

Om flere aktører hadde hatt like store muligheter til å presse prisene som Kiwi, ville det blitt mer dynamikk i markedet, mener han. Friis synes heller ikke priskuttet til konkurrenten er noe å skryte av.

- Det er ikke veldig imponerende å kutte prisene i en måneds tid. Det er bare kampanjer, og det kjører vi hele tiden, sier han, og poengterer:

- De skriker høyere enn de burde gjøre. De hauser det veldig opp, sier han.

Usikker på hvor mye det svir

Øystein Foros, NHH-professor og dagligvareekspert, betviler at alle norske forbrukere legger merke til akkurat hvilke varer Kiwi har satt ned prisene på.

- Kjedene derimot, de gjør jo det, fordi de vil ikke la Kiwi være 20 prosent rimeligere enn dem på de utvalgte varene. Men hvor mye det svir for Coop og Rema å følge etter, vil nok variere, sier han.

- Det kan hende det svir mindre enn de gir uttrykk for, sier Foros.

VIL VARIERE: NHH-professor Øystein Foros mener det vil variere hvor hardt priskuttet vil gå utover marginene til Coop og Rema. Foto: Helge Skodvin

Foros påpeker at det kommer helt an på hvor mange av tilbudsvarene folk handler.

- Hvis kundene ikke er prisbevisste og ikke kjøper de produktene som er på tilbud, svir det veldig lite. Hvis en stor del av kundenes handlekurv består av tilbudsvarene, koster det jo mer, sier han, og legger til:

- Men kundene er kanskje ikke så bevisste på akkurat hvilke varer som er satt ned i pris.

Styrker merkevaren

Foros tror Kiwi bruker priskampanjene til å prøve å bygge opp sitt eget omdømme, for å vise at kundene kan være sikker på å få de laveste prisene hos dem. Men professoren har ett viktig budskap til folket:

- Innen du har rukket å løpe til Kiwi for å kjøpe en vare de har satt ned i pris, er det like billig å handle den samme varen på Rema og Extra, sier han.

Foros påpeker at det derfor ikke spiller noen rolle hvor du handler, om du holder du deg til produktene som er på tilbud.

- Hvor viktig er det med nyetableringer av butikker og riktig beliggenhet?

- Det er klart det er viktig. I realiteten spiller det ingen rolle prismessig om jeg handler hos Kiwi, Rema eller Extra, så beliggenheten er viktig, sier Foros, og forklarer:

- Om jeg kjører forbi en Extra-butikk som ligger litt kronglete til, på vei hjem fra jobb, er det klart at jeg heller stopper ved en Kiwi butikk med stor parkeringsplass like ved der jeg bor i stedet.

Om størrelse og antall butikker har noe å si for innkjøpsbetingelser, blir det enda viktigere.

- Da blir det jo kamp om å åpne stadig nye butikker, sier Foros.

Fokuserer på handleopplevelsen

Rema 1000 har ikke besvart Nettavisens spørsmål på hvilke konsekvenser Kiwis priskutt eventuelt har for dem, når de følger etter på pris. Men PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg påpeker imidlertid at det er knallhard konkurranse.

- Vi driver så effektivt vi overhodet klarer for å gi våre kunder så lave priser som mulig. Om vi får bedre innkjøpsbetingelser får våre kunder enda lavere priser, sier han.

Rema fokuserer både på lave priser og å gi kundene en god handleopplevelse. Hägg sier de er helt sikre på at ingen slår dem på verdi for pengene.

- Vi er trygge på at vi har flust av konkurransefortrinn i tillegg til prisløftet vårt, som står like sterkt som alltid, sier han.

Bryr seg ikke om konkurrentene

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi vil ikke kommentere på kritikken fra Coop på Kiwis kampanje.

- Vi er opptatte av hva kundene mener om Kiwi, og bruker lite energi på å tenke på hva konkurrentene sier om oss, sier hun.

Arvin mener Kiwi er prispresseren i markedet, og er stolt av deres fjerde priskutt, som varer i seks uker.

- Det er beinhard konkurranse, og vi skal vinne kundene med de laveste prisene, de beste butikkene og de blideste medarbeiderne, sier hun.