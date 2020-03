Prislappen ble 280 millioner kroner - tapte to gigakontrakter: – Det var helt riktig

Fjerde kandidat til sløseriprisen er norgeshistoriens dyreste navnebytte.

For å bytte navn fra NSB til Vy ble prislappen på hele 280 millioner kroner. Like etter navnebyttet tapte selskapet to store kontrakter. Men ledelsen er godt fornøyd med prosessen.

I 2019 ble det pinlig stille på pressekonferansen hvor NSB-sjefen avdekket det nye navnet til en av Norges mest kjente merkevarer. Det haglet med kritikk fra alle hold, og spesielt var mange kritiske til at selskapet gikk vekk fra en veletablert merkevare.

Men etter ett år, hvordan har det gått?

Totalt brukte Vy 280 millioner kroner på å endre navn, design og promotere det nye navnet. Alle togene måtte males om til grønne. Nye uniformer skulle på plass, og det ble store markedsføringskampanjer med spesielt sterkt fokus på miljø og klima.

Krass kritikk

Både SV, Ap og Sp var umiddelbart sterkt kritiske til navnebyttet da det ble annonsert.

– Galskapen vil ingen ende ta, sa Sverre Myrli i Ap ifølge NTB.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, sa han.

Modernisering

Ifølge Vy-sjefen Geir Isaksen handlet det om å modernisere selskapet til en tid hvor det ikke bare handler om å kjøre tog fra A til B.

– Selskapets strategi var å samle all persontransport i konsernet under en merkevare. NSB og Nettbuss er derfor blitt Vy, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til Nettavisen.

– NSB var og er så sterkt forbundet med jernbane at det var vanskelig å benytte dette navnet videre. Blant annet jobber det nesten dobbelt så mange innen buss som persontog i vårt selskap, sier han.

Ifølge kommunikasjonssjefen er det høy kjennskap til «Vy» i den norske befolkningen.

– Vårt selskap blir nå bedømt på om vi leverer til våre kunder, slik det skal være, sier Lundeby.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim som foreleser ved Høyskolen Kristiania var opprinnelig skeptisk til Vy. Men har siden endret oppfatning.

ENDRET OPPFATNING: Omdømmeekspert Trond Blindheim var opprinnelig skeptisk til navnebyttet, men har siden endret oppfatning. Foto: Høyskolen Kristiania

– I starten var jeg litt skeptisk, og uttalte meg veldig negativt. Men etterhvert så mener jeg det har vært en vellykket prosess, selv om de har fått mye kritikk, sier han til Nettavisen.

Han mener det var helt nødvendig med en modernisering i takt med jernbanereformen, hvor flere strekninger ble konkurranseutsatt.

Les også: Fange fikk penger fra NAV mens han var på rømmen

– Men de har jo mistet store kontrakter?

– Ja, men det har skjerpet dem. De vant den siste. Det er fordelen ved at de ble konkurranseutsatt, sier Blindheim.

Spesielt peker han på at det er en stor trend med at forbrukere blir mer miljø- og klimabevisste. Dermed var det et godt grep å male togene grønne og vise frem miljøvennligheten av å reise med tog fremfor for eksempel fly.

– At de har malt togene grønne og kaller seg Vy er nok riktig ut fra at du kan reise fra Oslo til Fauske på vannkraft. Du kan si mye om fly, men det er ikke klimavennlig. Men det er Vy, sier Blindheim.

