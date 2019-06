Prisras på små utleieleiligheter i Oslo

Å leie en ettroms leilighet i Oslo ble mye billigere i mai.

Utleiemegleren utgir med jevne mellomrom statistikk for leiemarkedet. En konklusjon i mars i år var at det var blitt vesentlig dyrere å leie små leiligheter.

Men ferske tall viser at det i mai i gjennomsnitt kostet 9658 kroner per måned å leie en ettroms leilighet i Oslo. Det er en nedgang på hele 5,8 prosent fra forrige måned. Sammenliknet med mai 2018 er det en oppgang på 2,1 prosent.

For en typisk toromsleilighet måtte du i foregående måned ut med 13.018 kroner i hovedstadens leiemarked. Det er uendret fra april og en økning på 6,7 prosent fra april 2018.

Vil ha god standard

- Vi opplever høy etterspørsel etter eneboliger og leiligheter med god standard i et høyt prissjikt, sier administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal i Utleiemegleren i en pressemelding.

Denne etterspørselen gjelder hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum. Lyse Haugdal sier at en av årsakene til den gode etterspørselen her, er at flere firmaer ønsker å huse sine ansatte i disse områdene.

Daglig leder Siri Anne Bernum Halck ved Utleiemegleren Majorstuen sier at nå er leiemarkedet på topp, og det er mange på visning. Utleiemegleren opplever at det går raskt å leie ut, og at de oppnår gode leiepriser.

Tidlig ute

- De fleste som leter etter bolig nå, trenger bolig fra juli/august, som indikerer at det lønner seg for leietakere å være tidlig ute, slik at det ikke blir for stor kamp om utleieboligene i sommer når markedet er på topp, sier Bernum Halck.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet i mai i gjennomsnitt 15.930 kroner å leie i måneden. som i april. Sammenlignet med april i fjor er det en oppgang på 2,1 prosent.

Klar økning

I Bergen var det en kraftig økning i leieprisene i mai, med en økning på rundt 8 prosent for 2- og 3-romsleiligheter. Utleiemegleren mener her at etterspørselen etter boliger i vestlandshovedstaden vil øke i tiden frem mot sommeren.

Stavanger kan vise til en økning for 2-romsleiligheter på hele 14,5 prosent fra mai 2018. I oljehovedstaden må man i gjennomsnitt ut med 11.114 kroner for å leie to rom. Det er omtrent det samme du kan leie en typisk 2-romsleilighet for i Trondheim.

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak innenfor utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter og har ca.12.000 boliger i sin portefølje.