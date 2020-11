Prisras på smågodt for første gang på tre år: Nå kommer Extra med prisløfte

Lovet å aldri starte priskrig på smågodt igjen.

Slik Nettavisen skrev i går, er priskrigen på julevarer i gang for alvor denne uken, med til dels store priskutt på 43 julevarer.

En annen vare som tradisjonelt har vært en typisk «priskrig»-vare ble også kuttet kraftig denne uken, nemlig smågodt.

Interessant nok er det første gang på hele tre år det er prisras på denne varen. Siden den gang har de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra hatt «våpenhvile» på smågodt, som i store deler av perioden har ligget på 14,90 hekto. Den eneste prisendringen var en økning til 16,90 per hekto etter innføringen av sukkeravgiften, som nå er fjernet igjen.

Denne uken selger imidlertid alle tre kjedene smågodt til 9,90 kroner per hekto.

Populær vare

I flere år var det en intens priskrig på smågodt rundt høytider, som vel trolig toppet i 2016, da prisen falt til 2,90 kroner hektoet i påsken.

Senest i oktober 2017 var det priskrig, i anledning Halloween. Da kuttet alle de tre lavpriskjedene prisene til 7,45 kroner.

Da fikk imidlertid en lang rekke helsetopper og -eksperter nok og gikk ut med kraftig kritikk av kjedene. Siden den gang har det vært stopp, og kjedene ga tydelig uttrykk for at de ikke skulle starte opp igjen.

– Vi fikk mye kritikk i forbindelse med Halloween. Vi lovet da at vi ikke skulle starte noen priskrig på smågodt, og det står vi ved, sier kjededirektør Christian Hoel i Coop-kjeden Extra til TV 2 før påsken 2018.

Extra-kutt

Det var imidlertid også Extra som tok initiativ til priskuttet på smågodt denne uken. Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, insiterer imidlertid på at dette ikke er et løftebrudd.

- Vi har sagt vi ikke skulle ha en priskrig på smågodt av den typen det var tidligere, og det står vi ved. Dette er en vanlig ukeskampanje hvor vi kjører tilbud på smågodt, sier han til Nettavisen.

- Og konkurrentene følger med slik man gjør i en priskrig?

- Ja, det vil jeg tro, men når det har vært virkelig priskrig, har de vært ned i tre kroner. Vi er ikke på slike nivåer nå, sier han.

- Sist gang det var priskrig på smågodt, i 2017, var prisen 7,45 kroner per hekto. Da fikk dere mye kritikk. Er forskjellen opp til 9,90 kroner så stor?

- Vi mener dette ikke er en unormal pris for et ukestilbud, sier Kristiansen, som kommer med et prisløfte.

- Så smågodtprisene faller ikke ytterligere hos Extra?

- Nei, ikke som en del av denne kampanjen. Så med mindre ikke konkurrentene starter en priskrig, så gjør det ikke det, sier Kristiansen.

Kritisk

En som reagerer på det nye priskuttet er Jøran Hjelmesæth. Han er leder for Senter for sykelig overvekt i Vestfold, professor ved Universitetet i Oslo og leder for nasjonalt råd for ernæring.

- Dagligvarekjedene er allerede kommet til en enighet med myndighetene om at de ikke skal redusere salget av sukkertilsatte varer. I intensjonavtalen for dagligvareprodusentene står det at kjedene skal ha som felles mål å redusere salget av varer med mye sukker , sier han til Nettavisen.

Bekymret

I avtalen fra 2016 stå det blant annet at partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 prosent innen 2021.

- Kjedene har laget en avtale som de bryter ved å sette ned prisen. Jeg er bekymret over det, fordi lavere pris betyr at vi kjøper mer. Kjøper folk mer, så spiser de mer og da går de opp i vekt. Da øker faren for hjerte-kar sykdommer, diabetes og for tidlig død. Den risikoen er spesielt bekymringsfullt for barn og unge som er en målgruppe for disse varene, sier han.

- Men er det ikke lov å kose seg med godteri i julen?

- Joda, det er jeg helt enig i, det er lov å kose seg til full pris. Kosen er ikke minst ved full pris, kanskje tvert imot. Nå får folk en måned på å spise seg tykkere. Statistisk sett beholder du halvparten av vektøkningen du får i julen resten av livet, sier Hjelmesæth.

Coops kommunikasjonssjef Kristiansen er imidlertid uenig i at det her er snakk om et løftebrudd.

- Det vi har sagt er at vi ikke skal starte en ellevill priskrig, og det mener vi heller ikke vi har gjort, sier Kristiansen.

Fulgte etter

Kiwi og Rema 1000 fulgte imidlertid også Extras priskutt.

- Vi i Kiwi lover at vi skal være billigst uansett, det gjelder om det frukt, grønt, fisk eller smågodt. Så når en av våre konkurrenter velger å ha et tilbud på smågodt, så setter vi ned prisene tilsvarende, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

- Men dere har jo forpliktet dere til å bidra til mindre salg av varer med sukker og fett?

- Vi jobber for sunnhet, men vi skal være billigst uansett, på alle varer. Noe annet er ikke et alternativ. Samtidig fortsetter vi å fortsette å redusere sukker, salt og mettet fett i varene våre, og vi skal fortsette å fronte fisk, frukt og grønt . Men det er også snart jul. Ønsker man å kjøpe julemarsipan eller andre søtsaker nå i førjulstiden, må man få lov til det.

- Men må det være så billig da?

- Vi skal sørge for at vi er billigst på alle varer. Vi velger ikke bort noe på vegne av kunden. Vi skal inspirere til sunne valg og lytter selvsagt til kritikken fra Hjelmeseth og andre som måtte mene noe om dette. Samtidig er det tøff konkurranse og i sesong skjer det ofte at produkter som er viktige for kunden da går ned i pris. Det gjelder både julemarsipan før jul og is til 17. mai, sier Arvin.

