Prisrekord i Tromsø: - Tidenes boligomsetning

Nå er Villa Telegrafbukta solgt for over 25 millioner kroner.

Boligen ligger på sydspissen i av Tromsøya i Tromsø, og har en idyllisk plassering med utsikt mot både havet og fjellene.

- Boligen ble solgt til en lokal kjøper i Tromsø for 25.750.000 kroner nå i august, sier eiendomsmegler Tom Espen Stormo i Stormo, Nerdal & Partnere, til Nettavisen.

Han forteller at selger er godt fornøyd med salgssummen.

Koronakrisen påvirket salget

Nettavisen skrev om boligen i september i fjor, like etter den ble lagt ut. Da var prisantydning på 28 millioner kroner. Tidligere i år hadde Stormo en prosess med en europeisk kjøper, men salget ble ikke gjennomført.

- Vi hadde en enighet om en noe høyere salgssum enn det vi har fått nå, men lot seg ikke gjøre innenfor tiden partene var innstilt på å bruke. Koronaviruset var en medvirkende årsak til at vi ikke fikk gjennomført prosessen som vi hadde tenkt, forklarer Stormo til Nettavisen.

I juni i år ble boligen lagt ut på nytt igjen, og da var prisantydningen gått ned til 27,4 millioner kroner. Selv om villaen gikk for et par millioner under denne prisantydningen, har selgerne gjort et godt salg.

Eierne ga ifølge Stormo i sin tid 5 millioner kroner for råtomten, inklusive en naboparsell, opplyste eiendomsmegleren til Nettavisen i fjor høst.

- Dette er det mest unike objektet jeg har vært borti siden jeg jeg begynte i eiendomsbransjen i 1997-98. Det er ingenting som kommer i nærheten av dette, og det skyldes kombinasjon av størrelsen, standarden og plasseringen, sa Stormo til Nettavisen tidligere.

Knuste prisrekord

Med en salgspris på over 25 millioner kroner, betyr det at det er den dyreste boligen som er solgt i Tromsø noensinne.

- Det er tidenes boligomsetning i Nord-Norge, sier Stormo.

VILLA: Villaen ligger idyllisk plassert i Telegrafbukta på sydspissen av Tromsøya, kun noen få meter fra fjærsteinene. Foto: Stormo, Nerdal & Partnere

Dersom vi ser bort fra tomter som er seksjonert til flere enheter, er det en soleklar ny rekord for en privatbolig i Tromsø noensinne, antakelig i hele Nord-Norge (Nettavisen ber om innspill hvis det er noen høyere).

- Ja, den gamle rekorden for en eksisterende bolig i Tromsø er på rundt 15 millioner. Mitt selskap har solgt flere villaer på mellom 12 og 15 helt millioner, sa Stormo til Nettavisen i fjor høst.

Nå når salget av Villa Telegrafbukta er gjennomført, viser det at det er betalingsvilje også i markedet i Nordens Paris om man investerer i en god plassering, god arkitektur og kvalitet, mener eiendomsmegleren.

- Den har et helt annet nivå enn andre eneboliger som er solgt i byen, og det er ingen som har bikket 20 millioner kroner, sier han.

Millioninvestering

Kjempevillaen er på hele 600 kvadratmeter. Den inneholder blant annet 5 soverom, 4 stuer, 2 bad + toalett, sauna, komplett treningsrom med omkledningsrom og dusj, samt dobbelgarasje med smøre/skibod på 10 kvadratmeter.

Med en slik standard, er det naturlig nok investert mange millioner i løsningene.

- Villaen har bergvarme, og her snakker vi om et syvsifret beløp, det samme gjør vi for kjøkkenet. Det er investert mange hundretusener i belysning, her er det ingen kompromisser og full gass, det er eksklusivt hele veien, skrøt Stormo i fjor høst.

Tomtestørrelsen er på bortimot 1 mål, som gir en tomteverdi på 5 millioner kroner.

Stormo påpeker overfor Nettavisen at kjøperen av villaen kan glede seg til å være en av de første i Tromsø som får se januarsolen etter mørketiden, og en av de siste som tar farvel med solen før den forsvinner i november.

- Stolt og ydmyk

Stormo forteller at kjempevillaen har vakt oppsikt blant en rekke potensielle kjøpere.

- Vi har fått henvendelser fra både lokale, nasjonale og europeiske interessenter, forteller han.

Eiendomsmegleren synes det har vært en veldig fin og spennende salgsprosess.

- Vi er veldig stolte, ydmyke og takknemlige over å ha fått lov til å jobbe med eiendommen. Vi setter pris på tilliten vi har fått til å forvalte en så stor eiendom, sier han, og legger til:

- Dette er en av landsdelens flotteste eiendommer som har funnet ny eier.