Prissjokk for Tesla-kunder

Øker prisene kraftig som følge av kronesmellen.

Tesla øker prisene på en rekke av sine modeller som følge av den kraftige svekkelsen av kronen mot dollar den siste tiden.

Tesla Model 3 Standard Range Plus, som er den aller billigste modellen, øker 385.00 til 430.900 kroner, en økning på nesten 50.000 kroner.

Tesla Model 3 Long Range øker på sin side prisen fra 459.000 kroner til 484.000 kroner.

Kjempehopp

Tesla Model Y, som kommer neste år, har også fått et kraftig prishopp og koster nå 534.900 kroner, mot 507.00 kroner. Så sent som i februar kostet denne bilen bare 474.00 kroner, så her er det snakk om et prishopp på hele 60.000 kroner på kort tid.

Prisøkningen kommer neppe som en stor overraskelse, siden Tesla ofte justerer prisene sine nå det kommer større bevegelser i kronekursen mot dollar.

Som følge av koronakrisen har nå kronekursen svekket seg fra 8,8 kroner for en dollar til 10,2 kroner i løpet av året nå som slår kraftig ut i norsk kjøpekraft overfor utlandet.

Allerede bestilt

Har du bestilt Tesla allerede, men ikke fått den utlevert, har du imidlertid liten grunn til å tro at du må betale mer.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef for Tesla i Norge, understrekte tidligere i år at prisen ved bestillingstidspunkt gjelder.

– Det er viktig å understreke at vi innfrir den prisen vi har lovet kunden på bestillingstidspunktet, i tråd med vilkårene våre. En eventuell prisøkning vil derfor ikke gå utover de som allerede har bestilt, sa Roland til Motor.

Trolig kan man også vente at andre varer, som for eksempel produkter fra Apple vil stige markant hvis ikke vi får en snarlig styrkelse av kronekursen.

Nettavisen tok kontakt med Tesla langfredag formiddag for en kommentar, men har ennå ikke fått svar.

