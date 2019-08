Prissjokket: Her er årets store strømtapere

Over to millioner nordmenn har valgt feil.

Strømprisene har vært høye i år. Men selv om folk i snitt betalte mye i strøm, var det noen som slapp mye billigere unna enn andre.

De nye tallene fra SSB bekrefter nemlig en trend vi også så i første kvartal, nemlig at de billigste strønmavtalene vært de som nesten ingen bruker.

I år, både i første og andre kvartal, har nemlig fastpriskontrakter vært den klart billigste formen for strømprisavtale.

Dyrt og populært

Slike kontrakter er det imidlertid bare 2,3 prosent av Norges husholdninger som har.

97,7 prosent av husholdningene, til sammen rundt 2,3 millioner, har enten kontrakter tilknyttet elspotprisen (74,7 prosent) eller variabel pris (23 prosent).

Sagt med andre ord har de aller fleste nordmenn gjort en gigantisk økonomisk tabbe ved å ikke tegne fastprisavtale i forkant av vinteren i fjor.

De største taperne

I gjennomsnitt betalte nordmenn en strømpris på 45,6 øre per kilowattime i årets andre kvartal.

Årets aller største tapere er de som hadde kontrakter med variabel pris.

Disse kundene måtte betale 52,3 øre per kilowattime. Variabel pris er en pris som følger markedet, men med to ukers forsinkelser slik at du får beskjed om prisendringer.

Kontrakter tilknyttet elspotprisen, der du får prisen i markedet. Dette er den vanligste kontrakten for nordmenn flest. Her var det en snittpris per kilowattime på 43,8 øre.

I første kvartal var prisforskjellene enda større. Da kostet både elpot og variabel pris rundt ti øre mer per kilowattime, mens billigste fastpris var nesten uendret.

Her er vinnerne

De soleklare vinnerne i strømmarkedet er altså kundene med fastpriskontrakter, der altså prisene er avtalt på forhånd. SSB-tallene viste at husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde de aller billigste kontraktstypen i 2. kvartal på 35,1 øre/kWh.

Det er altså nesten nesten tjue øre billigere enn hva kundene med variabel pris hadde.