Pristest av grensevarer: Her er varene du absolutt ikke bør handle i Sverige

Fellene er flere og større enn du kanskje tror.

NORDBY SHOPPINGCENTER (Nettavisen Økonomi): Stadig flere nordmenn handler stadig mer i Sverige. Bare i løpet av de siste tre månedene er blitt gjennomført 2.953.000 millioner dagsreiser over grensen.

Det siste året er det ifølge tall fra SSB handlet for 17,6 milliarder i Sverige, mer enn noensinne før.

Billig



Det er ingen tvil om at betydelig lavere priser er en sterk motivasjonsfaktor for å reise over kjølen.

- Grunnen til at jeg handler i Sverige er det koster veldig mye i Norge. Det jeg kjøper måtte jeg betale dobbelt så mye for i Norge, inkludert transport. Det har jeg regnet på, sier Thomas Rakkestad fra Strømmen, som Nettavisen møter på Nordby Supermarked, få minutter fra grensen til Norge.

TJENER PENGER: Thomas Rakkestad sparer mye penger på å dra til Sverige. Foto: Halvor Ripegutu

Norby Supermarked er Nordens største dagligvarebutikk, med en omsetning på en milliard kroner i fjor. Selv om den ligger i Sverige, er nesten alle kundene norske.

Bleier



Det er ingen tvil om at du kan gjøre mange kjempekjøp i Sverige. Det skulle også bare mangle. En internasjonal oversikt fra i sommer viste at Norge har Europas dyreste matvarer, i snitt 40 prosent høyere enn i Sverige.

Men som en oversikt fra Nettavisen viser, er det likevel mer enn nok av bomkjøp gjøre der også, hvis du ikke er oppmerksom.

Enkelte varer kan nemlig være svært mye dyrere i Sverige enn i Norge. Det gjelder ikke bare velkjente eksempler, som bleier, en vare svensker angivelig flokker til Norge for å kjøpe.

Nettavisens oversikt viser også at varer som mel, knekkebrød, sennep, ketchup, mineralvann, ost og vaskemiddel var betydelig dyrere i Sverige når Nettavisen besøkte Nordby Supermarket torsdag i forrige uke.

Svindyrt smør



Blant de mest slående eksemplene kan det nevnes av smør definitivt ikke er noe du bør kjøpe i nabolandet. En halv kilo normalsaltet smør koster 35 norske kroner i Norge og 50 svenske kroner i Sverige, en forskjell på 37 prosent i norsk favør.

DYRT: Smør bør du tenke deg nøye om før du handler i Sverige. Foto: Halvor Ripegutu

Det kan nok forklares gjennom kryssubsidiering i det norske landbruket, der blant annet høye melkepriser bidrar til lavere smørpriser.

Du bør også vurdere å styre unna frukt og grønt. Isbergsalat kostet nesten dobbelt så mye i Sverige, med 19,9 kroner i Norge og 36,90 i Sverige. Nesten like dyr er tomater per kilo.

Norske varer



Et annet kategori varer du bør tenke deg nøye om før du handler i nabolandet er typiske «norske» varer, som kan være produsert i Norge og ekportert til Sverige for salg tilbake til nordmenn.

Nordmenns sjokladepåleggsfavoritt Nugatti koster for eksempel 83 prosent mer i Sverige i Nettavisens pristest, mens makrell i tomat fra Stabburet er 41 prosent dyrere. Men bildet er ikke entydig. Mors flatbrød er 29 prosent billigere i Sverige, mens Toro risengrøt er 13 prosent billigere.

STYR UNNA: Det er ikke noe poeng å gå over bekken etter vann, og eller ikke noe poen gå dra til Sverige for å kjøpe Nugatti. Foto: Halvor Ripegutu

Billigere nå



Heidi Fouganthin, butikksjef for Nordby Supermarket, understreker at selv om noen varer er dyrere i Sverige, blir den samlede handlekurven nesten alltid veldig mye lavere når du tar turen over kjølen.

- Det er klart at noe er sikkert billigere i Norge, og vi ser at det er noe hvor vi lå over prisen i Norge på, men det var mange varer vi lå under på også, sier Heidi Fouganthin, butikksjef for Nordby Supermarket til Nettavisen.

Hun sier at prisene kan variere mye fra dag til dag og at noen priser i pristester nå er lavere.

- For eksempel koster isbergsalat 24,50 nå. Vi har også karbonadeig til 64,90 kroner og vi selger normalsaltet smør fra Coop til 34,90 kroner, så kunden kan velge det også, sier Foughanthin.

Bestselgere



Smøret i Nettavisens test, og som koster 50 kroner, er fra Arla, det svenske landbrukssamvirket som kan sammenliknes med Tine.

Hun vier at andre varer, som bleier, ikke er en viktig vare for dem.

- Det er første gang jeg har sett bleier i en pristest. Dette er ikke et produkt vi selger myte av med, men vi tilbyr det som en tjeneste til våre kunder. Vi er et butikk med fullt sortiment og skal tilby det meste av dagligvarer,.

Hun sier at det er andre ting som er de store bestselgerne deres.

- Det gjelder ting som kjøtt, kylling for eksempel er veldig stort hos oss. Vi skal levere på de store volumvarene og samtidig ha det meste som kundene etterspør, sier hun.