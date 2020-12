Private aktører tar opp til 2000 kroner for en koronatest. Nå kommer Bjørn Guldvog med en klar beskjed

Helsedirektøren mener at det offentlige tilbudet er godt nok.

Vi hører det stadig vekk fra myndighetene, at det skal være en lav terskel for å teste seg for koronaviruset. Noen steder er trykket større enn andre, og spesielt i Oslo er smittesituasjonen alvorlig. Oslo kommune har siden sommeren rustet opp kraftig i testkapasiteten, og senest i slutten av november gjentok byrådsleder Raymond Johansen at det er gratis å teste seg i hovedstaden.

Se video øverst: Bjørn Guldvog har sine synspunkter rundt det offentlige og det private testtilbudet.

Det finnes likevel flere aktører som driver for seg selv, og som kan tilby koronatest på dagen. Testresultatet kan du også få samme dag eller dagen etter. Det er imidlertid én liten hake, det er ikke billig. Nærmere 1000 kroner og opptil 2000 kroner er prisene Nettavisen har kommet over.

Utvalgte private aktører i Oslo som tilbyr koronatest * Koronastasjonen: 549 kroner - tillegg på 679 kroner for svar dagen etter. * Oslo Helse: Fra 750 kroner til 2000 kroner. * Volvat: Fra 820 kroner til 1640 kroner. * Kry: 795 kroner. * Aleris: Fra 840 kroner og dynamisk pris utifra hva man ønsker. * Dr. Dropin: 995 kroner. * Oslos Medisinske Senter: 980 kroner. * Legevakt Vest: Fra 1000 kroner til 1800 kroner. * Medpoint: Fra 750 kroner til 1500 kroner. * Hjemmelegene: Fra 1290 kroner. * Klinikk Barcode: 830 kroner

Ekspanderte enormt

En av aktørene i bransjen som tilbyr koronatester er Oslo Helse som har kontor i Hegdehaugsveien. I løpet av koronatiden har de ekspandert virksomheten sin i stor skala.

- Før pandemien var vi kun tre ansatte i bedriften, nå er vi 21 ansatte. På grunn av stor etterspørsel og flere ansatte, måtte vi leie et separert lokale i Sporveisgata 13 på 400 kvadratmeter, skriver daglig leder og lege Kambiz Persley, i en e-post til Nettavisen.

- Hvor mye i økt omsetning har dere fått på grunn av koronatesting?

- Jeg har ikke et ønske om å gi ut tall for hverken omsetning eller kostnader vi har i forbindelse med koronatesting, men jeg kan si at omsetningen er selvsagt høyere enn i 2019, da våre tjenester i fjor baserte seg på fastlege og private tjenester. I år har vi også denne nye tjenesten som bidrar til økt omsetning, forteller Persley.

En annen aktør på markedet, Klinikk Barcode, har vært den rimeligste tilbyderen på markedet. For noen måneder siden kostet det 690 kroner per test, men til Kapital fortalte de at prisingen er dynamisk, avhengig av økt etterspørsel eller ei.

- Øker betraktelig

Nå i høst har de økt prisen til 830 kroner, som fortsatt er en konkurransedyktig pris i markedet. Lege og administrerende direktør Frederic Rivelsrud var lite snakkesalig overfor Nettavisen, men sa følgende til Finansavisen i september:

- Vi er en oppstartsbedrift og hadde ventet at omsetningen skulle øke betraktelig i år, og det gjør den. Pandemi eller ei. Covid-19 påvirker omsetningen til en viss grad, men i det store bildet nokså ubetydelig. Vi var lønnsomme før pandemien kom og har solide bein å stå på når situasjonen har normalisert seg. Omsetningen øker uke for uke og vi går spennende tider i møte.

Forsvarer summene

Hos Oslo Helse kan du ta en PCR-test som er den «vanlige» testen for folk flest, hvor man stikker en vattpinne inn i nese/hals. Det koster fra 750 kroner, men prisen kan bli 1250 kroner hvis man ønsker en bekreftelse på negativt testresultat i forbindelse med utenlandsreise.

Hvis man ønsker en ekspress-analyse, altså så raskt svar som mulig, blir totalprisen 1400 kroner. Det er også mulig å betale 2000 kroner for en pakke som inkluderer antigentest (hurtigtest) og PCR-test. Da vil du få svar på hurtigtesten etter 15 minutter. Disse prisene ligger i omtrent samme prissjikte som hos andre aktører, men legen i Oslo Helse mener at prisene er rimelige.

- Det er kostbart å kjøpe forbruksmateriell og testutstyr. Denne aktiviteten innebærer betydelig økte kostnader som ikke dekkes av det offentlige for oss. Det er gratis å teste seg hos det offentlige og kommunale teststasjoner, men ikke alle kan teste seg der. Folk som reiser eller bedrifter som ønsker å teste sine ansatte er et eksempel på dette, opplyser Persley avslutningsvis.

- Behovet bør ikke vært stort



Helsedirektør Bjørn Guldvog har fått med seg at det er en del private aktører på markedet.

- Helsedirektoratet har ingen synspunkter på at private aktører bidrar, gitt at det skjer på en forsvarlig måte, siden det er godkjenningsprosedyrer som vi er involvert i. Men behovet for å ta private tester bør ikke være stort. Det viktigste folk må vite er at testene fra det offentlige er helt gratis, og at nesten alle får svar etter ett døgn og maksimalt to døgn, sier Guldvog til Nettavisen.

- Hva synes du om prisnivået på koronatestene som tilbys privat?

- Det er i denne størrelsesorden som den reelle prisen på testen vil være, gitt at du tar alle kostnader inn i bildet. Det er reagenser, personellkostnader og andre ting, men nøyaktig kostnadsbilde for den enkelte aktør kan ikke jeg uttale meg om, svarer helsedirektøren.

Og han gjentar:

- Gitt at testene er gratis for alle som ønsker det i offentlig regi, er ikke dette noe jeg vil anbefale. Det kan likevel være enkelte, av ulike grunner, som ønsker å teste seg på siden av dette. Og så lenge det er forsvarlig og regulert på en god måte, har ikke vi noen synspunkter på det.

- Betaler ikke noe ekstra

Uansett om det er offentlige eller private aktører, så må testene sendes inn til et godkjent laboratorium. Oslo universitetssykehus (OUS) analyserer koronatester i to laboratorier.

- Ved Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi på Ullevål. Her analyseres til vanlig alle våre luftveisprøver for virus. Prøver mottas fra OUS, Diakonhjemmet, Lovisenberg og enkelte andre offentlige og private aktører i Oslo. Her er både transporttid og analysetid relativt kort, slik at også total svartid (fra prøve tatt – prøve besvart) blir relativt kort, skriver professor i mikrobiologi, Fredrik Müller, i en e-post til Nettavisen.

Og han utdyper videre om det andre laboratoriet:

- Ved vårt Pandemilaboratorium – dette er opprettet særskilt for å analysere store mengder koronaprøver fra testpoliklinikker i Oslo samt enkelte rekvirenter i andre deler av Helse Sør-Øst. På grunn av (til dels) lenger transporttid og andre instrumenter er svartiden her noe lenger. I all hovedsak er det nok offentlige aktører som sender prøver hit, forteller Müller.

- Betaler private aktører ekstra for å få et raskere svar?

- Det er altså ikke «offentlig» vs «privat» som avgjør svartid, men hvilken analyseplattform prøven undersøkes på. Private betaler ikke noe ekstra for hurtigsvar. Derimot tilbyr OUS hurtigtest til utvalgte pasienter ved sykehuset, men ikke ellers, fastslår OUS-professoren.

La seg langflat

Tidligere i år fikk Oslo kommune en del kritikk for manglende testkapasitet. Byrådet i Oslo fikk blant annet knallhard kritikk etter sommerferien i august, siden smittetallene i hovedstaden økte.

Helsebyråd Robert Steen la seg langflat og sa følgende:

- Nå opplever vi at vi har uakseptable ventetider for å få en test. Vi har i dag ventetider på én uke - det er ikke tilfredsstillende, sa han, som mente forlengede åpningstider og flere teststasjoner nå vil få ned ventetiden.

Han fortalte at byrådet hadde satt i gang flere tiltak, og blant annet inngått avtaler med flere private helseforetak for gjennomføring av koronatester. Leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen, var imidlertid ikke helt fornøyd med svaret.

- Disse planene burde ha ligget klare i forkant. Dessuten tar det en uke hos kommunen å få svar, mens hos de private får man svar neste dag om man tester seg før klokken 13. Dette må byrådet ta tak i, vi kan ikke ha et slikt klasseskille. Kommunen henger etter de private aktørene, både digitalt, innovativt og kapasitetsmessig, sa hun til Nettavisen.

- Vil folk betale noen tusen, så kan de jo det

Nå har smittesituasjonen blitt verre siden august, så det ligger fortsatt an til gode tider for de private aktørene fremover. Bystyrerepresentant og Rødt-politiker Eivor Evenrud, som har vært kritisk mot private aktører tidligere, vil heller fremheve at testkapasiteten er god i hovedstaden og at folk står fritt til å velge.

- Oslo kommune har god testkapasitet og testen er gratis. Hvis folk heller vil betale noen tusen for å ta akkurat den samme testen et annet sted, så kan de jo det, skriver hun i en sms til Nettavisen.

