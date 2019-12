Privatøkonomi er det store juletabuet: – Nær halvparten tør ikke snakke om det

En av fire nordmenn mister på ett tidspunkt kontroll over egen økonomi. Men vi blir veldig ukomfortabel av å snakke om det.

Stadig flere nordmenn har økonomiske problemer, og det er et voksende problem. Den årlige shoppingbonanzaen i førjulstiden kan få begeret til å renne over.

Starten på å løse problemene er ofte å snakke om dem, men vi kvier oss veldig for å snakke om det med dem i vår nærmeste omgangskrets.

En undersøkelse Nettavisen har fått tilgang på, gjennomført av byrået YouGov, viser at mer enn en tredjedel av oss kjenner noen i nær omgangskrets som har økonomiske problemer.

Men halvparten av oss tør ikke å snakke med vedkommende om det.

Kan være for sent etter julen

Selskapet BlueStep som tilbyr refinansiering for folk med betalingsanmerkninger så lenge de har sikkerhet, mener det er ekstra aktuelt i julen.

– Ofte kan kjøpepresset og forventningene til gavehaugen under juletreet være den siste utløsende faktoren som fører til at mennesker mister kontrollen over egen økonomi. Når regningene ramler inn på nyåret, er det ofte for sent, sier Arne Martin Koppen i BlueStep til Nettavisen.

TABU: Markedssjef i banken BlueStep, Arne Martin Koppen, mener vi bør være mer åpne om penger i julen. Foto: BlueStep

Selv om flere undersøkelser har vist at folk blir stadig mer miljø- og klimabevisst, og vil kutte tilbake på forbruket, ser det ikke ut til at kjøpemønsteret følger etter. Ifølge organisasjonen Virke anslår det at nordmenn julehandler for omtrent 58 milliarder kroner, en vekst på omtrent 1,5 prosent fra i fjor.

Ukomfortabelt

Undersøkelsen viser at det er 37 prosent av nordmenn som oppgir at det blir ukomfortable av å snakke om privatøkonomi med venner og foreldre. Imidlertid er det hele én av fire som har i perioder av livet opplevd å miste kontroll over egen økonomi.

– Vår erfaring er at mange venter alt for lenge med å erkjenne at de har behov for hjelp. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte denne julen som en mulighet til å snu denne trenden, og ha en åpen dialog med sine nærmeste gjennom julen, sier Koppen.

Av dem som oppgir at de blir ukomfortable av å snakke om privatøkonomi, sier 35 prosent at de er opplært til å ikke snakke om privatøkonomi med andre. Ytterligere 29 prosent sier de føler skam ved å ikke være like bra økonomisk stilt som venner og kjente.

En av tre mener det er det mest tabubelagte temaet å snakke om med andre.

Totalt er det 34 prosent som sier de mistenker at noen i sin nære omgangskrets har økonomiske problemer, og 44 prosent oppgir at de ikke har snakket med vedkommende om det.

