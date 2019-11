Problemer med Vipps og kortbetaling: - Lei oss for at det skjer

Fredag ettermiddag har flere kunder hatt problemer med å betale med Vipps og kort. Vipps skal nå fungere som normalt igjen.

Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, bekrefter overfor Nettavisen at de kjenner til problemet.

- Problemet ligger ikke hos oss, men vi jobber med å prøve å finne ut hvor problemet ligger, sa hun like før klokken 17 fredag.

Like etter klokken 17 opplyser hun at Vipps fungerer som normalt igjen.

- Feilen lå i verdikjeden for betaling, så ikke hos Vipps.

PROBLEMER: Hanne Kjærnes i Vipps beklager feilen som har oppstått for Vipps-kunder fredag. Foto: Vipps

Beklager

Hun sier at det er beklagelig at problemene har oppstått på en dag som denne - hvor det er salg i butikker over hele landet og mange ønsker å handle.

- Vi er lei oss for at det skjer, og at det skjer akkurat nå, sier hun.

Problemer med kortbetaling

Samtidig har det vært problemer med kortbetalinger i fysiske butikker fredag.

- Vi kan ikke se at det ligger en feil hos Visa, opplyser Tor Asbjørn Hegge, pressekontakt for Visa.

Nettavisen har vært i kontakt med Hanne Kjærnes også angående disse problemene, som kan ha en sammenheng med problemene for Vipps-betaling. Hun er nemlig også pressekontakt for Bankaxept.

- Jeg har vært i kontakt med NETS, og det er en del feil i betalinger. Problemet skal være løst nå, men vi kan ikke bekrefte det.

Klokken 17 fredag opplyste også NETS på sine nettsider om problemene.

- Det oppleves for øyeblikket driftsforstyrrelser som påvirker kortbetalinger. Vi er i gang med undersøke dette og vil komme tilbake med oppdatert status når dette foreligger, skriver de.