Produksjon i gang ved Johan Sverdrup-feltet

To måneder før planlagt er det gigantiske oljefeltet i produksjon.

Johan Sverdrup er det femte største oljefeltet i Norge noensinne, og den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. Det ble tidligere meldt at produksjonen fra kjempefeltet i Nordsjøen ville starte opp tidligere enn planlagt, og i en pressemelding fra Equinor melder de nå at den er i gang.

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i pressemeldingen.

Videre i pressemeldingen heter det at de forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter og at feltet på det meste vil kunne produsere 660.000 fat olje per dag. I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

– Feltet skal drives fra Equinors kontorer i Stavanger, mens base- og helikoptertjenester skal leveres fra Dusavika og Sola. Oljen som fraktes fra feltet vil også opprettholde aktivitet ved Mongstad-terminalen, og gassen skal eksporteres til Kårstø, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i pressemeldingen.