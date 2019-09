Professor mener Pepsi villeder kundene i ny reklamekampanje

Nesten to av tre foretrekker Pepsi Max, hevder reklamen og viser til blindtest. Det er bare ett problem. Det er ikke gjennomført en blindtest.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Dette holder ikke vann vitenskapelig. I en blindtest er det helt grunnleggende at deltakerne ikke vet hva de smaker og at de ikke utsettes for påvirkning i den ene eller andre retning. Begge disse forutsetningene er brutt i denne såkalte blindtesten.

Det sier professor Magne Supphellen ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen når Nettavisen ber ham kommentere høstens reklamestunt fra Pepsi.

- De kunne kanskje kalt det en undersøkelse. Det eneste som er sikkert, er at det er markedsføring, legger Supphellen til.

KRITISK: Professor Magne Supphellen ved Norges handelshøyskole mener Pepsi gir galt inntrykk når de fremstiller reklamekampanjen sin som en smakstest. Foto: Nhh

- Er dette lov?

- Det er lov å gjennomføre en sånn undersøkelse, men det er i alle fall på kanten å fremstille det som en blindtest. Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg trodd dette var en nøytral blindtest som var gjennomført på en forskriftsmessig måte.

På busser og boards over hele landet kan vi i disse dager lese at hele 62 prosent foretrekker smaken av Pepsi Max.

Ikke representaivt

Med litt mindre skrift kommer det frem at dette er resultatet av en «blindtest mellom Pepsi Max og verdens mest solgte cola med sukker». Videre står det at testen er gjennomført av Pepsi med 22.290 deltakere i sommer.

Det som derimot ikke står skrevet, er at testene er gjennomført på ulike Pepsi Max-arrangement landet rundt. De 22.290 er heller ikke valgt ut som et representativt utvalg av befolkningen.

Tvert imot - de har deltatt frivillig etter (også frivillig) å ha oppsøkt et arrangement i regi av Pepsi Max.

- Det er all grunn til å tro at flertallet av de som oppsøker et sånt arrangement foretrekker Pepsi Max foran konkurrenten i utgangspunktet, sier Supphellen.

Når Nettavisen ber Ringnes, som produserer Pepsi-produktene i Norge, om hvilke preferanser deltakerne i undersøkelsen hadde før smakstesten, oppgir de følgende:

53 prosent foretrakk Pepsi Max

36 prosent foretrakk Coca Cola

11 prosent visste ikke

Etter å ha smakt, er det altså 62 prosent som foretrekker Pepsi Max, 37 prosent foretrekker konkurrenten med sukker mens de som ikke vet er nede i 1 prosent.

Vil svare riktig

Supphellens professorkollega ved NHH, Tor W. Andreassen, mener tallene viser blindtesten ikke er til å stole på.

- På engelsk kaller vi dette «benevolence». Det handler om at de som deltar ønsker å gi noe tilbake til den eller de som gir deg noe, sier Andreassen og fortsetter:

- Du har ingen preferanse, og så få du to glass gratis cola fra Pepsi. I retur ønsker du selvfølgelig å gi «riktig» svar til personen som har på seg Pepsi-effekter.

INGEN SALGSGARANTI: At 62 noen sier de liker et produkt best betyr ikke at de ender opp med å kjøpe det, påpeker NHH-professor Tor W. Andreassen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Årets kampanje er imidlertid ikke første gang Pepsi Max annonserer med blindtest med Coca-Cola. For fem år siden kjørte de en tilsvarende kampanje i Norge. Den gang hadde 100.000 nordmenn deltatt i en tilsvarende smakstest.

Pepsi Max kom dårligst ut

«Pepsi Max smaker bedre enn verdens mest solgte cola» var budskapet den gangen.

Men også da fikk de kritikk for å vise til en blindtest. TV2 gjennomførte like godt sin egen test. Den ga et helt annet resultat, hvor mer enn halvparten foretrakk Coca Cola.

Som om ikke det var ille nok, måtte Pepsi Max også se seg slått av den sukkerfrie colaen fra First Price i TV2-testen, og endte dermed på tredje og siste plass.

Ringnes avviser at de fører folk bak lyset når de omtaler smakstesten for en blindtest.

Ringnes: - Opptrådt så nøytralt som mulig

- Det vi ser er at det er flere som foretrekker Pepsi Max etter å ha gjennomført smakstesten. Resultatet gjenspeiler også det vi ser i markedet, nemlig at flere og flere liker sukkerfrie produkter, sier kommunikasjonssjef Nikolay Bruusgaard.

FORSVARER KAMPANJEN: Kommunikasjonssjef Nikolay Bruusgaard i Ringnes. Foto: Pressefoto

- Hvorfor kaller dere det blindtest når det ikke er det?

- Det er en taste challenge hvor målet er å å finne ut hvilken cola folk foretrekker. Det er det som er morsomt med smak. Det er så subjektivt. Flere av de som deltok var for eksempel sikre på at de likte motsatt produkt enn de faktisk gjorde.

- Men det er fortsatt ingen nøytral blindtest?

- Vi har vært opptatt av å opptre så nøytralt som mulig. Produktene har hatt lik holdbarhetsdato, lik temperatur og blitt servert i like glass og vi har vært nøye med at alle som har deltatt har fulgt de samme retningslinjene. Så vi mener at vi kan stå for resultatene, sier Bruusgaard.

Nettavisen har også spurt Coca-Cola Norge hva de synes om kampanjen. Vi fikk følgende svar fra Frida Keane, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon:

«Dette er en reklamekampanje og ikke en objektiv smakstest. For at en smakstest skal være troverdig og pålitelig, må den alltid utføres av en tredjepart og i et miljø der du er fri for ytre påvirkninger. Forøvrig har Coca-Cola vært verdens mest solgte cola i mer enn 130 år og er det fortsatt. Coca-Cola uten sukker er dessuten Norges raskest voksende sukkerfrie cola.»