De har skyld i at folk legger på seg kilo det er vanskelig på bli kvitt, mener fedmeekspert Jøran Hjelmesæth om dagligvarekjedene og priskrigen på usunn mat og godteri.

Jøran Hjelmesæth er leder i nasjonalt råd for ernæring, professor ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, ved Sykehuset i Vestfold. Han har lite sans for den pågående priskrigen der dagligvarekjedene nærmest gir bort marsipangriser og selger varer fulle av sukker og fett til spottpris.

- Jeg liker det ikke. Jeg synes at disse aktørene gang på gang viser at de lover ting de ikke holder, og så skylder de på konkurransen. Jeg ville hatt mye mer respekt for dem om de klarte å konkurrere på andre ting.

Når Hjelmesæth sier at dagligvarekjedene bryter løfter, viser han til en intensjonavtale om satsing på sunnere mat, som aktørene i dagligvarebransjen undertegnet i 2016. NHO Mat og Drikke tok initiativ til å utarbeide intensjonsavtalen.

- Vi viser at vi kan få til resultater uten påbud og forbud – men gjennom samarbeid. Næringen ser at dette også er i tråd med hva forbrukerne ønsker. Det viser at vi har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar, sa helseminister Bent Høie i forbindelse med signeringen.

Les også Enorme priskutt gir full forvirring i julebutikkhyllene

Ifølge Hjelmesæth er den nåværende priskrigen alt annet enn samfunnsansvarlig:

- De gjør ikke som de lover. De holder folk for narr, og mister hodet når konkurrentene setter ned prisene. De lar markedet bestemme 100 prosent og glemmer helt sitt samfunnsansvar.

- Alvorlige langtidskonsekvenser

Professoren hadde mer sans for priskrigen på frukt og grønt for noen år tilbake.

- Det var både morsomt og bra. Men at de igjen gjentar slike priser på usunne varer som nå er ikke bra for folkehelsa i det hele tatt

- Er det ikke også bra for folkehelsa med litt kos?

- Jo, men de fleste får nok hygge til normalpris. Man trenger ikke denne overfloden. Dette fører bare til at folk kjøper mye mer enn de trenger, og dermed også spiser mye mer enn de trenger. Det er dessuten ikke bærekraftig. Mye av dette blir liggende og siden kastet.

Les også Julepriskrigen: Nå tar butikkene grep

Det er veldig kjedelig å se at kjedene bryter sine løfter, mener fedmeeksperten:

- Det aller mest bekymringsfulle er at barn og unge som får for mye godteri i utgangspunktet, fristes til enda mer. Det gir overvekt og fedme i befolkningen. Vi ser at det er i høytiden folk går opp i vekt. Langtidskonsekvensene er veldig alvorlige.

Det er godt dokumentert at folk går opp i vekt i jula, utdyper Hjelmesæth. I snitt er det en vektoppgang på 0,5 til 1 kilo. Dette blir sittende igjen, og det er verst for dem som allerede er overvektige i utgangspunktet, forklarer professoren.

- Barn og unge blir da fristet av lørdagsgodt i nesten hele desember. Vi får tre uker med ekstreme mengder sukkerbomber som kan forverre helsen. Og skylda har dagligvarebransjen.

DETTE ER BILLIG: Grandiosa, julebrus, pepperkaker, rødkål, surkål og marsipan er blant varene som er blitt kraftig redusert i pris i desember. Foto: Halvor Ripegutu

- Vi tar samfunnsansvar

Kiwi var først ute av kjedene med å prise julevarene kraftig ned i år.

- Vi startet priskrigen i slutten av november, så fulgte de andre etter og så har det eskalert denne uken, og det har vært villere i år enn på lenge. Det er jo slik konkurransen virker, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin, som mener kjeden likevel tar samfunnsansvar.

Hun viser da blant annet til Kiwis kampanje i vinter, da kjeden kuttet prisen på all fisk tilsvarende momsen, og at de priser sukkerfri brus lavere enn sukkerholdig:

- Vi snakker nesten bare om sunne varer hele året. Vi annonserer ikke for godteri, som eneste kjede, og vi har snakket fisk i elleve måneder. I løpet av året har vi økt omsetningen på fisk med nesten 30 prosent.

Les også Pristest av grensevarer: Her er varene du absolutt ikke bør handle i Sverige

- At en ernæringsekspert får grå hår og pustebesvær av å se hvilke produkter som dominerer priskrigen, har jeg ikke vanskelig for å se. Men tar du en titt på kundeavisen for Extra denne uken er det sunne produkter som dominerer med ulike salatblandinger på tilbud, rosenkål, grove rundstykker, klementiner, og flere fiskeprodukter, så bildet er langt mer nyansert, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Rema 1000 poengterer også at det ikke bare er usunne varer som selges til lav pris:

- Vi skal ha de laveste prisene på alle varer, også i jula. Desember er nok ikke den sunneste måneden i løpet av året, og vi vet at både store og små liker å kose seg litt ekstra i jula. Likevel ser vi at flere og flere ser etter sunnere alternativer, og vi har svært gode priser for de som tenker litt ekstra på helsen også i juletida, sier Torkel Fjørtoft, kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000.

- Sunn mat hele året

Det er fisk, frukt og grønt og nøkkelhullprodukter som er hovedfokus i markedsføringen, understreker Aakvaag Arvin i Kiwi, som likevel mener kjeden ikke kan velge å la være å priskrige også på usunne produkter i desember.

- Det er et resultat av tøff konkurranse, og vi kan ikke la være å være med på dette, for vi har lovet kundene at vi skal være billigst på alt. Desember er en annerledesmåned, hvor mange gjerne kjøper mer sukkervarer. Men vi priser også ned mange produkter som ikke er like usunne. For mange med presset økonomi gjør det en reell forskjell at vi gjør jula litt billigere.

Også prisene på blant annet lutefisk, røkelaks, klementiner, mandelpoteter, kålrot og surkål er satt ned, påpeker Aakvaag Arvin.

Les også Svenskehandel: Vanvittige prisforskjeller på gourmetvarer

- Fedmeeksperten gir dere skylda for at folk legger på seg - er dere uten ansvar her?

- Vi er tilhengere av å bruke gulrot i stedet for pisk, og derfor setter vi heller ned prisene på sunnere varer enn å prise opp de mindre sunne. For eksempel har vi satt ned prisen på Go’ og mager julepølse, så den blir like billig som den ordinære. Vi lytter til kritikken og er enig i at vi fortsatt spiser for mye sukker i Norge, så vi vil jo også oppfordre folk til å ikke kjøpe mer enn de ellers ville gjort, selv om det er billig, sier Aakvaag Arvin.

UBEKYMRET: - Det er tross alt jul bare en gang i året, og det er tradisjon for at folk flest koser seg litt ekstra. Og slik synes jeg det kan være, uten at man også i juletiden må stresse for mye med å telle kalorier, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Heller ikke regjeringen er spesielt bekymret for effekten av julepriskrigen. Det er positivt med konkurranse som kommer forbrukerne til gode, synes eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, som synes man ikke skal overdrive kaloritellingen i juletida:

- Jeg tror de færreste vil overspise seg på eksempelvis marsipan, bare fordi den ikke koster skjorta. Det er vel heller slik at de som i utgangspunktet har dårlig råd, får anledning til å kjøpe noen av de julevarene de ellers måtte la ligge i butikkhyllen.