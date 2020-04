Professoren som bare kan bestemme at han selv har rett

Filosofi er et morsomt og noen ganger veldig lett fag. Filosofiprofessor Henrik Syse kan for eksempel bare bestemme at han har rett.

Filosofi er ikke som matematikk, der samtlige studenter og lærere over hele verden må gå med på premisset om at 2 + 2 = 4.

Eller medisin, der forskningsresultater må fagfellevurderes og testes og overprøves og fandens oldemor før det kan slås fast at jo, denne medisinen virker.

Slik er det ikke i filosofi. Her har vi ulike retninger. Noen mener dét, andre noe annet. Lite er rett, med to streker under. Her handler det om å tenke, vurdere, og ikke minst begrunne.

Om det såkalte «drømmeseminaret» til påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen, for eksempel, der professor Syse selv deltok - har Syse gitt flere gode intervjuer for å begrunne sitt syn på at dette var helt ok.

Til E24 kunne Syse - som også er medlem i Nobelkomiteen - fortelle at han selv har jobbet mye med etikk og samfunnsansvar. «Mine varsels­lamper går på tidlig. Jeg vil tro at jeg ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det», som han sa.

Og siden etikkprofessor Syses varsellamper ikke gikk på, så var alt i sin skjønneste orden.

EN SLAGS VARSLER: Varsellampene til filosofi- og etikkprofessor Henrik Syse går på tidlig. Han ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det. Foto: Magnus Blaker

Til Klassekampen utdypet han at han kjente Nicolai Tangen svært godt. Det gjorde ham ikke inhabil, forsikret han, snarere tvert imot. «Noe av grunnen til at jeg setter ham høyt, er at han er noe av det mest skikkelige og redelige jeg kan tenke meg».

Nemlig. Tangen er snill fordi han er snill. Hvordan habilitetsprofessor Syse vet det? Jo, fordi han vet det.

Men filosofi kan være enda bedre og enda lettere enn dette. Det går nemlig også an å forandre mening!

I en svært lesverdig gjestekommentar i Bergens Tidende i går, kommer det fram at professor Syse selvsagt har skrevet mange bøker. Én av dem kom ut i 2009 - og som kronikkforfatter David Chelsom Vogt peker på:

Boken er tydeligvis skrevet før Syse selv fikk en inntekt på tre millioner i året og ble styremedlem i sin venn Nicolai Tangens fond på Cayman Island og liknende skatteparadiser.

HVA SKAL VI MENE? Hva skal vi egentlig mene om [ ...] styrtrike mennesker som inviterer like rike kjendiser på spektakulære fester på dyre hoteller? spurte Henrik Syse. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Boken heter «Måtehold i grådighetens tid», og her stiller måteholdsprofessor Syse følgende framsynte spørsmål:

«Hva skal vi egentlig mene om [ ...] styrtrike mennesker som inviterer like rike kjendiser på spektakulære fester på dyre hoteller?»

Syse svarer selv: «Jeg skal ikke her peke på enkeltpersoner og kalle dem vulgære.»

Nei, det skulle tatt seg ut.

Nå kan det kanskje se ut som om jeg harselerer med faget filosofi. Det gjør jeg ikke. BT-kronikør David Chelsom Vogt er selv filosof, og de fleste filosofer er nok både samvittighetsfulle og tenksomme.

I Klassekampen, som tok kontakt med flere norske filosofer for å spørre om Syses habilitet og etiske vurderingsevne i forhold til hans lønnede styreverv og vennskap med Tangen, kom derfor følgende punchline:

«Ingen har villet uttale seg i avisa. Samtlige har oppgitt at de er bekjente av Syse og derfor inhabile.»