Profilert megler risikerte yrkesforbud: Frifunnet på fem av seks punkter

Avskiltet som advokat og eiendomsmegler. Nå er han tilbake.

Nettavisen Økonomi har flere ganger skrevet om Odd Kalsnes, eiendomsmegleren og advokaten som i 2019 både mistet retten til å være ansvarlig eiendomsmegler og advokatbevillingen.

I Oslo tingrett mente aktor at Kalsnes hadde brutt forbudet mot at ansatte i eiendomsmeglerforetak kunne handle fast eiendom - og viste til transaksjoner knyttet til Tiedemannsgate 21 og Kruses gate 6. Det var Finanavisen som først omtalte dommen.

I tillegg mente aktor at Kalsnes ulovlig skal ha representert Eista Eiendom da selskapet kjøpte, seksjonerte og solgte leiligheter i Kruses gate 6.

Kalsnes risikerte seks års fengsel for det aktor mente var flere brudd på eiendomsmeglerloven.

Les mer: Tidligere eiendomsmegler og advokat Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmelgerloven

– Stor påkjenning

I stedet ble Kalsnes frifunnet på fem av seks tiltalepunkter. Finansavisen skriver at han dermed slipper yrkesforbudet. Megleren ble dømt til betinget fengsel i seks måneder.

– Jeg er fornøyd med at retten slår fast at jeg ikke er uskikket til å være en del av eiendomsmeglerbransjen. Dette har vært en stor påkjenning som jeg ikke unner min verste fiende. At jeg får betinget fengsel må jeg ta med strak rygg selv om jeg føler meg uskyldig, sier Kalsnes til Finansavisen, og understreker at han ikke vil kalle det en seier.

Les også: Mistet retten til å være ansvarlig eiendomsmegler - nå mister han advokatbevillingen

I en epost til Nettavisen Økonomi i november, skrev Kalsnes at han ikke forstod hvorfor han ble tiltalt:

– Dette er en sak jeg forstår svært lite av, og jeg finner det uhyre alvorlig at påtalemyndigheten vil ta fra meg borgerlige rettigheter, fordi de hevder at jeg i 2010 skal ha brutt eiendomsmeglerloven som kom i 2010. Jeg vil understreke at jeg ikke har beriket meg på de eiendomshandler påtalemyndigheten mener er ukorrekte. Alt jeg har gjort var tillat i 2009, og nå skal jeg altså få yrkesforbud og miste en borgerlig rettighet på grunn av mangel kunnskap for lovmessige helt nye teknikaliteter.

Les også: «Avskiltet» som ansvarlig megler

Tips fra tidligere samboer

I dommen står det at undersøkelsene til Finanstilsynet i 2014 og 2015 i forbindelse med Kalsnes' aktiviteter, var knyttet til tips fra hans tidligere samboer.

Tingretten konkluderte med at Kalsnes' handlinger knyttet til Tiedemandsgate 21 handlet om mer enn å kun få en billig leilighet - men at han hadde en åpenbar økonomisk fortjeneste-interesse i hele prosjektet, skriver Finansavisen.

Les også: Kjendismegler anket dom og gikk på kjempesmell