Protector-topp i boligkrangel med kommunen

- Selv om endringene er små er dette dessverre gjort i feil rekkefølge fra vår side, sier Protector-direketør Merete Christensen Bernau.

Oslo kommune har avdekket flere ulovlig forhold på boligen til Protector-direktør Merete Christensen Bernau. Protector-toppen kjøpte boligen på Nordstrand i Oslo for nær 4,7 millioner kroner i 2003.

Siden da har eiendommen fått en ny takterrasse og garasjen fått et løft. Det uten at Oslo kommune skal ha gitt tillatelse til det.

- Vi har registrert flere ulovlige forhold. (…) Plan- og bygningsetaten har oppdaget en søknadspliktig takterrasse på eiendommen deres som er utført uten tillatelse, heter det i et forhåndsvarsel fra kommunen sendt til Christensen Bernau.

Takterrassen regnes som et påbygg, og er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Nå har Christensen Bernau tre uker på seg til å komme med opplysninger i saken.

Endrer ikke kommunen standpunkt etter at de nye opplysningene har kommet inn, blir hun pålagt å rette forholdet. I dette pålegget kan kommunen også sette en tvangsmulkt, som er et pengebeløp som forfaller dersom fristene ikke overholdes.

- Flere ulovligheter

Forholdet ble avdekket under behandlingen av en annen ulovlighetssak. For da Protector-toppen søkte om bruksendring av trimrom over garasjen ble Plan- og bygningsetaten gjort oppmerksom på at den oppførte garasjen på eiendommen ikke var i tråd med en tillatelsen gitt i 2004.

- Garasjen er, slik den fremstår i dag, avhengig av flere dispensasjoner fra reguleringsplanen, heter det i et annet brev fra kommunen til Christensen Bernau.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Oslo kommune.

Les også Kjøpte bolig med 15 ganger høyere radonnivå enn maksgrensen – får ikke prisavslag

- Vil søke om godkjennelse

I DIALOG MED KOMMUNEN: - Vi har hatt en prosess med kommunen i forbindelse med søknad om bruksendring av garasjen. Denne prosessen har holdt på lenge og vært holdt i av vår arkitekt, sier Protector-direketør Merete Christensen Bernau. Foto: Standard.no

- Vi har hatt en prosess med kommunen i forbindelse med søknad om bruksendring av garasjen. Denne prosessen har holdt på lenge og vært holdt i av vår arkitekt, sier Protector-direketør Merete Christensen Bernau.

Når det gjelder takterrassen forteller hun at vil de ha en forhåndskonferanse med kommunen, og vurdere muligheten for å søke om godkjennelse.

- Selv om endringene er små er dette dessverre gjort i feil rekkefølge fra vår side. Her er vi i dialog med kommunen, og avklaring i forhold til tilbakeføring eller godkjennelse vil blir gjort i løpet av de nærmeste ukene, avslutter Christensen Bernau.