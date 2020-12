Provosert av emballasjeprisene hos Coop og Rema 1000: - Føler meg dum når jeg kjøper dette

Miljøvennlige refill-varer er til tider mye dyrere enn vanlig emballasje.

Når du kjøper sjampo, dusj-såpe eller vaskemidler, tilbyr de fleste produsenter et alternativ som lar deg beholde den originale emballasjen og etterfylle fra en pose.

Men såkalte refill-produkter er stort sett priset ganske tett opp mot plastflaskene ved siden av i butikkhyllene, viser en sjekk Nettavisen har gjort. Er de billigere, er det sjelden snakk om mer enn en ørliten forskjell i pris.

Noen ganger er refill-posene faktisk dyrere. Rengjøringsmiddelet Jif, som finnes i mange spray-varianter, viser seg å være dyrere som refill enn sprayflaske i enkelte butikker.

23 prosent dyrere med refill

På Rema 1000 kostet refillpose til baderomssprayen 23 prosent mer enn selve sprayflasken, da vi sjekket denne uka - 32,40 kroner for refill, 24,90 kroner for sprayen.

Også Universal-sprayen var markant dyrere som refill: 23,90 kroner for sprayen, mens refill kostet 28,40 kroner.

- Det varierer hvilke varer det er prispress og kampanje på. Nå er vi i en periode med enda lavere priser på sprayflaskene, men vanligvis koster disse noe mer enn refill-posene, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Les også: Nå raser juleprisene hos lavpriskjedene: Her er de største kuppene

- Vanskeligere sortering

At refillposene er mer miljøvennlige, henger sammen med en langt mindre plastmengde, men ikke bare det:

- Ofte har sprayflasker en stor etikett av en annen plasttype. Dette kan vanskeliggjøre riktig sortering i anleggene, opplyser kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt, som administrerer alle returordninger i Norge.

- Refillposene er gjerne uten egen etikett, og redusert bruk av plast er alltid positivt for miljøet, understreker hun.

Les også: Milliardbøter til matvarekjedene vil gi dyrere mat for alle norske forbrukere

Setter ned prisen

På Coop Mega kostet refill-pose 32,90, mens sprayflasken var priset til 24 kroner, da vi sjekket prisene onsdag denne uka.

- Normalt koster sprayen 35 kroner, mens nå er den priset ned mot 25 kroner - det skyldes priskrigen inn mot jul, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Sprayen er et typisk produkt som går ned i pris før jul, sier han, og forklarer videre:

- Men så har det skjedd at når ett produkt presses ned, blir det sammenlignbare produktet, i dette tilfellet refill-posen, hengende igjen.

Coop lover å gjøre noe med dette umiddelbart:

- Det skal lønne seg å kjøpe refill og mer miljøvennlig, så derfor setter vi ned prisen på denne nå som vi er gjort oppmerksom på dette, sier Kristiansen.

Les også: Lønnsfest blant dagligvaretoppene: Økte lønnen 90 ganger mer enn de ansatte

- Men hvorfor ikke heller starte priskrigen på refill-posene?



- Refill skulle ha fulgt samme kutt som originalflaska. Men når vi justerer prisene mange hundre ganger om dagen, hender det at tilsvarende produkter faller ut. Refill skal ha lavere pris, og nå sørger vi for at det skjer så fort det lar seg gjøre.

- Konkurranseutsatt

Kiwi har lik pris på refill og vanlige sprayene, som alle koster litt under 25 kroner:

- Refill skal alltid være billigere enn vanlig flaske, men i blant hender det at vanlig flaske er ekstra konkurranseutsatt og svært presset i pris, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Prisene på Kiwi kan forvirre uvitende kunder. Det er nemlig samme literpris på refill og spray, selv om refillene har halvparten av innholdet. Aakvaag Arvin viser til en forskrift om prising av volum og vekt som gjør dette mulig, og forklarer literprsen slik:

- Alle refillposene er konsentrert væske. For å få riktig blanding til ferdig vare, må det tilsettes 250 ml. vann. Literprisen regnes ut fra ferdig vare, det vil si at varen er ferdigblandet.

Les også: Rekordstor fallhøyde i matvarebransjen

- Føler meg dum som kjøper dette

MDG-profil Arild Hermstad ledet Framtiden i våre hender i mange år. Han synes ikke refill-produktene er godt priset:

- Jeg kjøper refill, og føler meg ofte ganske dum når jeg gjør det. For dette sparer jeg ingen penger på. Ofte er det sånn at når du velger det miljøsmarte, føler du deg dum.

Det er veldig lite å tjene på det, og i verste fall taper man på det, mener Hermstad:

- Vi må heller lage en økonomi hvor det lønner seg å velge miljøvennlig. Hvis ikke er vi sjanseløse om vi skal få ned forsøplingen, sier MDG-politikeren.

Han har en klar mening om hva som skal til for å folk til å velge det mer miljøvennlige produktet:

- Det burde vært minst 25 prosent billigere, sånn at du heller følte deg dum hvis du kjøpte hardplast hver gang. Man burde se på prislappen at det er mye dyrere å kjøpe hardlast.

Politisk er en høyere emballasjeavgift en mulighet, sier Hermstad, men han synes også at butikkjedene har et stort ansvar:

- De store kjedene har stor innflytelse. De kan prise disse tingene mye mer ansvarlig enn de velger å gjøre. Når de skal velge å ha priskrig, hvorfor ikke heller på refillproduktene?

Det er utvilsomt mer tungvint å bruke refill, medgir Hermstad. Han tror det derfor krever en «premie» å gjøre miljøsmarte valg til en vane:

- Kjedene styrer i stor grad selv hva de skal selge mye av. For vanlige forbrukere som har lyst til å gjøre gode valg, er dette en viktig sak.

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag