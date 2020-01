Provosert av norske butikkunder: - En skam

- Vi behandler folk i uniform som om de ikke er verdt noe, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl.

«Æ elske det. I mine øya e det et fantastisk fint, spennende og variert yrke. For det e jo så my meir enn å 'bare sitt i kassen'. Det ligg så my kunnskap, iver og hardt arbeid bak! Æ glede mæ te å færra på jobb kvar dag, og æ e stolt over å koinn sei at æ jobbe i Kiwi», skriver den 21 år gamle Kiwi-medarbeideren Lise Nebb Frønes i et lengre innlegg på Facebook på kvelden 13. januar.

Responsen lot ikke vente på seg: Medier som VG, TV2, Dagbladet og Nettavisen publiserte innlegget, som er skrevet på trønder-dialekt, og torsdag ettermiddag har Facebook-posten nesten 4.000 likerklikk, 266 kommentarer og 386 delinger.

– Responsen har vært overveldende! Bare positive tilbakemeldinger. Tydelig at jeg har truffet en nerve med innlegget mitt, skriver Nebb Frønes i en tekstmelding til Nettavisen Økonomi.

I innlegget tar Nebb Frønes bladet fra munnen og ber folk slutte å rakke ned på butikkmedarbeidere som henne. Mange spør 21-åringen om hvorfor hun, med gode karakterer og stort potensiale, ikke har tenkt å begynne på høyere utdanning. I innlegget skriver Nebb Frønes at å sitte i kassa på Kiwi blir sett på som en nødløsning og en siste utvei i samfunnet, og at folk ikke ser verdier av dyktige arbeidere i dagligvarebransjen:

«Aill ære te dæm som studere og utdanne sæ, misforstå mæ rett, men det e itj aill som har det ønsket - og det syns æ vi ska respekter. Vi e avhengig av aill yrkesklassan, og aill jobban e like viktig for at samfunnet ska gå rundt», avslutter åfjordingen innlegget med.

Les hele innlegget til Lise Nebb Frønes her.

DELTE: Innlegget til Kiwi-medarbeider Lise Nebb Frønes traff en nerve - også internt blant Kiwi-ansatte, ifølge toppsjef Jan Paul Bjørkøy. Foto: Privat

– Provosert

Kjersti Hobøl (58) er toppsjef i Nille, og har lang erfaring fra tre landsdekkende butikkjeder. Da Nettavisen intervjuet henne før jul, tok hun opp det samme temaet som Lise Nebb Frønes skriver om i sin virale blogg.

Hobøl mener det er en skam at ansatte i butikker og serviceyrker ikke har høyere status. Nille-sjefen mener mange norske kunder burde oppføre seg mye bedre mot de ansatte i butikken.

– Ofte ser vi at folk står og snakker i telefonen, tekster og sier ikke hei til de som sitter i kassa engang. Vi behandler folk med en uniform som om de ikke er verdt noe. Det virker nesten som om det er en holdning at hvis du jobber i serviceyrker, så kan du ignoreres, sier Hobøl, som selv jobbet i kiosk som ung.

– Hvorfor tror du at det er sånn?



– Jeg vet ikke. Det er synd at de som er i butikk for å hjelpe deg med en handel ikke blir mer verdsatt. Men vi kan sikkert bli bedre på både service og kompetanse i butikk – opplæring er utrolig viktig i alle ledd. Samtidig må man huske at alle har vi startet et sted, sier Hobøl og fortsetter:

– Det handler om å behandle folk med respekt uansett. Men det er klart: Noen er det jeg kaller IPA-mennesker, «irritert på alt», men de er forhåpentligvis et mindretall, sier Hobøl.

TOPPSJEF: Nille-sjef Kjersti Hobøl jobbet i kiosk som ung. Nå er hun toppsjef i en landsdekkende butikkjede for tredje gang. Tidligere har hun ledet Princess-gruppen og Kid. Foto: Halvor Ripegutu

Clas Ohlson-sjef Stine Trygg-Hauger tror ikke folk er klar over hva som kreves for å jobbe i bransjen.

– Jeg blir både provosert og lei meg når jeg hører om den type holdninger, sier Trygg-Hauger, med henvisning til Nebb Frønes' innlegg.

Hun mener at bransjen «er ekstremsport om dagen», noe som krever at arbeiderne i varehandel må være nysgjerrige, tilpasningsdyktige og menneskekjennere.

– Man treffer mennesker i alle mulige livssituasjoner, og alle skal håndteres profesjonelt og med et smil. Det krever raushet og årvåkenhet som mange kanskje ikke tenker over, sier Trygg-Haugen, som selv har jobbet i detaljhandel hele livet.

Clas Ohlson-sjef Stine Trygg-Hauger (36) sier hun blir provosert og lei seg når hun hører om at butikkmedarbeidere blir rakket ned på. Foto: Clas Ohlson

Kiwi-sjefen: – Knalltøff

Jan Paul Bjørkøy, toppsjef i Kiwi siden 2011, har også lest innlegget til Lise Nebb Frønes. Han understreker at det var Nebb Frønes selv som stod bak innlegget, og at han først leste det i nyhetene dagen etterpå. Bjørkøy berømmer 21-åringer for initiativet.

– Hun er knalltøff, sier Bjørkøy.

Kiwi-toppen er selv født og oppvokst i butikk, og startet som kassamedarbeider og varepåfyller før han etter hvert steg i gradene. Han mener dagligvarebransjen er en langt bedre karrieremulighet enn det ryktene sier.

– Jeg tror Frønes traff en nerve med innlegget. Dessverre er det mange som bruker uttrykket «sitte i kassa» som noe nedlatende. Det må det bli slutt på, sier Bjørkøy.

STOLT: Det er menneskene som er Kiwis største konkurransefortrinn, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy, som er imponert over medarbeider Lise Nebb Frønes. Foto: Kiwi

Kassamedarbeiderens rykte er likevel ikke verre enn at bransjen opplever stor interesse blant jobbsøkere: Kiwi fikk opptil 800 søkere på enkeltstillinger i fjor. Til mottok kjeden 70.000 søkere i 2019.

– Vi rekrutterer folk fra ulike bakgrunner og utdanningsnivå, og det er ikke én spesiell type mennesker som jobber hos oss. Vi ser etter gode holdninger og stå-på-vilje. Det er første og fremst karakteren din som teller, ikke karakterene, sier Bjørkøy.

