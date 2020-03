Pub-eier Tom har ventet åtte måneder på byrådens klagebehandling: Nå er han nær konkurs

- Nå går det rett til helvete snart.

BRYN (Nettavisen): - Det virker som de er ute etter å ta folk. Men gjør folk noen feil, så ikke halshugg oss. Det kommer jo ingen varsler eller noe sånt. De sier at dette er en juridisk komplisert sak, men det var ikke komplisert å inndra bevillingen, sier Tom Roger Olsen, eier og daglig leder for utestedet «Olsen på Bryn» på Bryn på østkanten i Oslo.

I starten av juni 2019 fikk puben inndratt skjenkebevillingen, på grunn av noen feil med arbeidslistene. Saken ble klaget inn for byråden 24. juni.

Etter åtte måneder er saken ennå ikke behandlet hos byråden for næring og eierskap, som behandler søknader om skjenkebevilling og tilknyttede klagesaker i Oslo. I et brev datert 13. februar, som Nettavisen har fått innsyn i, anmoder Fylkesmannen i Oslo og Viken om at Oslo kommune foretar «forberedende klagebehandling».

Olsen klaget saken inn for Fylkesmannen 17. januar, etter gjentatte henvendelser til kommunen gjennom høsten. Mangel på bevilling har gått sterkt utover utestedets økonomi. Konkursvarsel er sendt.

- Vi er så tungt berørt. Nå går det rett til helvete snart, sier Olsen.

Full utrykning - fant en pommes frites-bit

Onsdag 26. februar var saken oppe i spørretimen i bystyret. Torsdag i 17-tiden rykket A-krimsenteret ut på en ny kontroll på Olsen på Bryn.

Dette var en storkontroll, som ikke involverer Næringsetaten. Det var femte gang det er kontroll på utestedet, etter at bevillingen ble inndratt, forteller eier og daglig leder, Tom Roger Olsen.

- Det er påfallende at det plutselig er storkontroll igjen, dagen etter. Jeg blir veldig oppgitt, sier han til Nettavisen.

Kontrollen, først omtalt i Vårt Oslo, skal ha kommet brått på så vel gjester som ansatte. Til stede ved kontrollen var representanter for politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og El-tilsynet, bekrefter Olav Norheim, som er leder for A-krimsenteret i NAV, som koordinerer slike kontroller.

Slike kontroller gjennomføres regelmessig i serveringsbransjen for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet, opplyser han.

- Er det vanlig å utføre kontroller der skjenkebevillingen er inndratt?

- Vi gjennomfører kontroller basert på risiko, svarer Nordheim.

- Hva fant man på Olsen på Bryn?

- Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker av hensyn til taushetsbestemmelser, sier Norheim.

Men ifølge Olsen selv var alt kontrollørene fant en bit pommes frites under et bord og litt fett ved en list på kjøkkenet.

Oppgitt over Næringsetaten

Tom Roger Olsen sier til Nettavisen at Næringsetaten for lengst mottatt dokumentasjonen som var etterlyst da bevillingen ble inndratt.

Bevillingen ble ifølge Olsen inndratt på grunn av fem tilfeller av manglende inn- og utsjekking i timelistene for ansatte.

- Men det er jo ikke svart arbeid eller noe annet kriminelt de har funnet, og det er jo sånne ting disse kontrollene er ment å slå ned på, sier Olsen, som forteller at han også har betalt bøter for forseelsene.

Olsen mener Næringsetaten har ignorert informasjon de har mottatt eller ikke forstått alvoret i saken.

Olsen påpeker samtidig at han har hatt et godt samarbeid med Kemneren og Skatteetaten, som han mener viser forståelse og fleksibilitet i saken.

- Kompliserte juridiske vurderinger

Ifølge byråden for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), er det ikke mulig å si noe konkret om hvor lang tid det skal ta å behandle en slik sak som dette.

- Vi har ikke statistikk på saksbehandlingstid. Men det varierer. Sakene skal likebehandles, og de håndteres i den rekkefølgen de kom inn. Vi behandler sakene så raskt vi klarer.

Problemstillingen for klagesaker generelt er at de ofte er omfattende og har kompliserte juridiske vurderinger, mener Evensen.

- Jeg har forståelse for at det skaper en vanskelig situasjon når saksbehandlingen har tatt over åtte måneder. Men mitt ansvar er at saken håndteres på en ordentlig måte.

- Hvordan reagerer du på at et utested kanskje må legge ned virksomheten fordi det går konkurs i ventetiden?

- Vi ønsker som sagt å være så raske vi klarer. Sakene må behandles på en skikkelig og grundig måte. Verken alkoholloven, serveringsloven eller forvaltningsloven gir konkrete tidsfrister for klagesaksbehandling, men vi ønsker jo å være effektiv i vår saksbehandling.

- Hva synes du som politiker er en rimelig frist?

- Vi vil være så raske vi kan, og det er mitt fokus. Vi håper nå å avgjøre saken innen kort tid. Og jeg har forståelse for at man blir frustrert når dette har tatt over åtte måneder. Men jeg ønsker ikke å kommentere innholdet mer konkret nå før jeg har tatt en fullstendig vurdering av hele saken, sier Victoria Marie Evensen