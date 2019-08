Pundet raser etter sjokknyhet

Pundet raser onsdag formiddag.

Onsdag formiddag kom nyheten om at statsminister Boris Johnson vil be dronningen oppløse parlamentet for å kutte ned muligheten til å stoppe Brexit.

Det har utløst sterke reaksjoner for det britiske pundet (GBP). Den norske kronen svekkes noe samtidig. Et pund koster 11,00 kroner. Mot dollaren går pundet ned 0,82 prosent.

En kilde i regjeringen sier målet med å oppløse Parlamentet er å la statsministeren jobbe med å «implementere sin innenrikspolitiske agenda», melder TV-kanalen.

– Det vil bli gode muligheter for å diskutere brexit både før og etter EU-toppmøtet i oktober, legger kilden til. Etter det Sky News forstår, er ikke hele regjeringen informert om planene ennå.

Det har lenge vært spekulert i om regjeringen vil suspendere Parlamentet for å hindre at de folkevalgte stanser eller utsetter utmeldingen fra EU.