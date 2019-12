Pundet til himmels etter Johnson-knockout

Valgdagsmålingen i Storbritannia viser en overlegen seier i favør Boris Johnson.

Pundet steg markant etter at det ble klart at Boris Johnson og de konservative Toryene styrer mot en klart flertall i det britiske parlamentet. Natt til fredag nådde det britiske pundet 12,20 mot kronen, det sterkeste pundet siden brexit-avstemningen i 2016.

Det britiske pundet bykset natt til fredag ettersom valgdagsmålingene viste at det gikk mot en overlegen seier i favør Boris Johnson. Like før klokken 08.00 fredag falt pundet noe, til 12,14. Foto: Infront

Fredag morgen har verdien av 1 britisk pund falt til 12,14. Det som ser ut til å bli en overlegen seier for Johnson gjør at britene styrer mot Brexit i januar, noe som kan anses som positivt for markedene.

- For markedet og næringslivet er dette det perfekte resultat - et klart flertall til Toryene, Corbyn-risikoen er helt nøytralisert, og usikkerheten rundt Brexit har blitt redusert betraktelig, skriver Neil Wilson i Markets.com ifølge The Guardian, som legger til at det fortsatt råder usikkerhet rundt hva neste fase av Brexit betyr for Storbritannia.

Tror pundet vil svekkes på sikt

Når stemmene i 645 av 650 kretser er talt opp, har Toryene 361 representanter mot Labours 203. Flertallet sikrer statsminister Johnson et større flertall, noe som gjør at han kan fortsette å forhandle frem en handelsavtale med EU med større støtte i parlamentet. Sannsynligheten er stor for at Storbritannia forlater EU med avtalen Johnson forhandlet frem i høst 31. januar.

Torsdag kveld klokken 20.30 kostet et britisk pund 11,90 norske kroner. Sju timer senere nådde pundet en topp på 12,20 mot kronen.

Pundet har også styrket seg 1,6 prosent mot euro og 1,9 prosent mot dollar sammenliknet med torsdag morgen, ifølge Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Nordea-analytikerne Lars Mouland og Dane Cekov påpeker i sin morgenrapport at de skotske nasjonalistene også gjorde et godt valg, noe de mener kan være et tydelig varsel om at britene har en ny folkeavstemning om skotsk utmelding i vente.

Morten Lund i Nordea forventer imidlertid at pundet kan svekkes på sikt, når Storbritannias handelsavtale med EU skal spikres:

- Vi ser en tydelig nedsiderisiko for pundet når fokuset skifter til fase to-forhandlinger som omhandler den mer viktige og vanskelige handelsforbindelsen (til EU, journ. anm.), skriver Lund.

Lund tviler på at den britiske økonomien vil oppleve en investeringsboom etter skilsmisse-avtalen er i boks, og mener at nøkkeltallene peker mot et tregt marked.