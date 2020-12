Radbrekker avgiftskuttene: - Vi ofrer barn og unges fremtidige helse

De nye avgiftskuttene får stryk av lederen for Nasjonalt råd for ernæring.

Jøran Hjelmesæth er leder av Nasjonalt råd for ernæring, leder ved Senter for sykelig overvekt og professor ved Universitetet i Oslo. Han er ikke glad for kuttene i avgifter på sukker og sjokolade:

- Jeg synes dette er en katastrofe, og det er forferdelig at det er mulig å ødelegge så mye på så kort tid. Det er også overraskende, for i alle år har Finansdepartementet fortalt oss at det er så komplisert å endre avgiftene.

Avgiftskuttet innebærer gambling med folkehelsa, mener professoren:

- At de da med et pennestrøk fjerner avgiftene på sjokolade og sukker er veldig dårlig nytt for folkehelsen.

Så mye rimeligere blir utvalgte varer: Her er noen eksempler på hvor mye billigere utvalgte varer blir, ifølge en Frp-pressemelding tirsdag kveld: Snus: Skruf Løs C3 - 14,81 kr billigere

Snus: Skruf White S3 - 7,76 kr billigere

Brus: 6-pack 1,5 liter - 18,73 kr billigere

Vin: 3 liters kartong 12% - 23,85 kr billigere

Øl: 6-pakning 0,5 liter, 4,7% - 8,85 kr billigere

Melkesjokolade: 200 gram - 5,05 kr billigere

Sjokolade: En kilo - 25,25 kr billigere





- Hvorfor er dette så ille?

- Når sukker og sjokolade blir billigere, kjøper folk mer, det er ubestridt. Særlig blant barn og unge får vi da en vektøkning i befolkningen, og med dette øker vi risikoen for kortere liv og fremtidige tilfeller av hjerte- og karsykdommer og kreft. Spissformulert kan du si at vi ofrer barn og unges fremtidige helse på grensehandelens alter, sier Jøran Hjelmesæth.

- Dramatiserer du ikke litt nå?

- Jeg skal ikke argumentere mot arbeidsplasser, dette kan være godt nytt for dem som trenger jobb. Men dette er veldig dårlige nyheter for folkehelsa. Billigere sukker og sjokolade vet vi gir vektøkning, og når vekta går opp, får vi en økning i hjerte- og karsykdommer. Folkehelsa vil lide betydelig av dette.

- Et brudd med folkehelse-politikk

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant og helse- og omsorgspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, er kritisk til kuttet:

- Arbeiderpartiet ønsker ei sukkeravgift som bedre treffer formålet, nemlig redusert sukkerinnhold og gi sunnere varer og samtidig ikke ramme norske arbeidsplasser. Dagens sukkeravgift var ikke treffsikker.

Arbeiderpartiet vil heller vurdere avgifter som gir sunnere varer, og mener at sunne matvarer skal bli billigere enn usunne, poengterer Kjerkol.

- Derfor har vi tidligere foreslått endringer i matmomsen. FrP sitt budsjettforlik markerer et brudd med kunnskapsbasert folkehelsepolitikk. Det slår også beina under langsiktig arbeid med industrien og dagligvarehandelen for å få ned salt og sukkerinnhold i maten som selges i norske butikker.

Professor Hjelmesæth håper avgiftsendringen kan reverseres like raskt som den ble innført:

- Jeg er litt sjokkert over at det mulig å fjerne en avgift over natta. Men det betyr jo også at man kan endre avgiftene like fort. Så skal jeg være optimist, kan jeg jo håpe at dette kan reverseres igjen så raskt som mulig.

- Opp til hver enkelt

Fremskrittspartiet har presset fram avgiftskuttene i budsjettforhandlingene. Partileder Siv Jensen er ikke enig i professor Hjelmesæths utsagn om at avgiftskutt er dårlig nytt for helsa:

- Hvis øl og sjokolade kjøpes i Sverige, blir den ikke mer eller mindre helseskadelig, derfor ønsker vi å støtte opp om vår egen varehandel.Det er opp til hver enkelt av oss hva vi putter i munnen. Jeg tror ikke vi kan regulere folks helse gjennom skatter og avgifter.

- Men når prisene går ned, kommer ikke folk da til å spise mer?



- Jeg kommer ikke til å spise mer sjokolade av dette, men får heller mer penger osm jeg kan bruke på noe annet.

- Professor Jøran Hjelmesæth mener avgiftskuttet er skadelig for folkehelsa?



- Det er jeg ikke enig i. Vi kan ikke avgiftsbelegge oss ut av oss ut av helseutfordringer. De må vi heller løse gjennom informasjon og atferd. Høye avgifter fører bare til at folk kjøper dette et annet sted, sier Siv Jensen.

