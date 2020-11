Rakk ikke bli ferdig før hun døde: Nå gir barna ut de unike bildene

Bildeboken om Norges største privathus er nå klar, se bildene av den unike eiendommen.

Mille-Marie Treschow døde for to år siden av kreft og rakk aldri å fullføre boken om hjemmet «Fritzøehus (se faktaramme nedenfor). Men nå hedrer de to barna Michael og Victoria moren ved å utgi hennes bok «Fritzøehus- de fire årstider». Kreftforeningen får overskuddet fra salget.

Mille-Marie Treschow arbeidet gjennom nesten fem år sammen med fotograf Esten Borgos med boken om Fritzøehus, hagen og parken rundt. Boken skulle opprinnelig lanseres den dagen boken ble Treschow begravet, 29. september 2018.

Fakta Fritzøehus ↓ Fritzøehus er Norges største privatbolig med ca. 2300 kvadratmeter med grunnflate og er tegnet av J.W Nordan i italiensk nyrenessansestil.

Huset ble bygget i årene 1860-1863 av jernverkseier Michael Treschow.

Mille-Marie Treschow overtok huset i 1986.

Fritzøehus har hele tiden vært eiet av familien Treschow, og nå er det 7. generasjon som eier huset.

Men nå er bildeboken på 350 sider klar for salg. Mille-Marie Treschow hadde brukt ti år på å pusse herskapshuset med 2300 kvadratmeter grunnflate tilbake til sin opprinnelig stand (se video øverst i saken). Også hagen og parken på eiendommen ble oppgradert.

Hedrer mamma

Fritzøehus ble renovert og oppgradert gjennom ti år. Under renoveringen fant Mille-Marie Treschow flere familieskatter da klær og gjenstander er blitt tatt godt vare på siden huset ble reist i 1860-1863. Til markeringen av byggets 150-årsjubileum laget hun en utstilling i 2013.

- Min søster og jeg er glade for endelig å hedre mamma ved å utgi boken hun brukte svært mye tid og krefter på å lage. Den markerer på mange måter avslutningen av prosjektet hennes for tilbakeføre og oppgradere Fritzøehus.

- Vi er også glade for å kunne gi overskuddet fra boksalget til Kreftforeningen, sier sønnen Michael Stang Treschow, i en pressemelding.

Bildebok

Bokprosjektet startet ifølge pressemeldingen etter fotografering av markeringen av Fritzøehus´ 150-årsjubileum i 2013. Mille-Marie Treschow har selv skrevet tekstene i boken, som først og fremst er en bildebok.

Boken skal ifølge pressemeldingen utelukkende selges via nettsiden til den ideelle stiftelsen som er opprettet for formålet; Mille-Marie Treschows Stiftelse for Kreftforskning.

Mille-Marie Treschow ble født i 1954 og døde av kreft i september 2018. Hun gikk på kostskolen Croft House School i Dorset i England, men tok eksamen artium i Norge og studerte til siviløkonom i Sveits og USA.

Eneeier

Treschow ledet fra huset i Larvik omfattende næringsvirksomheter. Det omfattet landets største private skogseiendom, industri, handelsvirksomhet og eiendomsutvikling. Fra 1986 eneeier var hun av Treschow-Fritzøe AS.

Mille-Marie Treschow var i perioden 2004 til 2012 gift med Stein-Erik Hagen. Hun uttalte i 2017 at hun ikke visste at Hagen var homofil.

Om Fritzøehus har hun sagt:

- Jeg er en del av Fritzøehus, og Fritzøehus er en del av meg.

Mille-Marie Treschow etterlot seg to barn, Michael Stang Treschow og Victoria Treschow.