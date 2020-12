Ramaskrik hvis afrikanske innvandrere slipper foran i vaksinekøen mot korona

Fagfolk foreslår at innvandrere fra Afrika og Asia får vaksine først. Det er å be om konflikt.

Vaksine mot covid-19 er et spørsmål om liv og død, og det reiser et vanskelig etisk spørsmål: Hvem skal få vaksinen først?

De som har størst risiko for å dø

De som må jobbe med smitterisiko

Grupper som har høy smitte



Tre grupper som ingen tør å prioritere er de som kan betale mest for vaksinen, topp-politikere eller folk som har høy økonomisk verdiskaping.

Folkehelseinstituttet har fått etiske råd om å prioritere gruppen som har høyest risiko for å dø, og da er det alder som gjelder. Planen er å begynne med de aller eldste, og så jobbe seg nedover alderstrinnene til alle over 65 år er vaksinert.

- Vi kom frem til at liv og helse bør ha førsteprioritet, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til forskning.no. Hun er professor emeritus i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Samfunnsøkonom Steinar Holden mener at dette er feil, og at man vil få størst effekt av å vaksinere grupper der smitten er størst. Det er bedre økonomisk, og det forhindrer i neste omgang smitte til eldre.

- I en situasjon med få døde og store belastninger på andre måter virker det lite rimelig at reduksjon i risiko for død og alvorlig sykdom skal gis absolutt prioritet foran alle andre konsekvenser, skriver Holden, og vil prioritere utsatt helsepersonell og grupper med stor smitte.

Les kronikken: Det er ikke gitt at helse og alvorlig sykdom skal ha absolutt prioritet ved vaksinering

Dessuten vil ikke slik vaksine til de eldste først nødvendigvis spare flest menneskeår.

- Kynikere vil tenke at en sykehjemspasient snart skal dø likevel og ikke trenger vaksine. Hvis vi prioriterer 50-åringene, får vi mest helse fra pasientene. Slik ser ikke vi det. Et liv er et liv, sier Førde

Hvis vi bare ser på Oslo, er det fire bydeler med høy andel innvandrere som har størst smitte: Søndre Nordstrand (med Holmlia) og de tre tunge bydelen i Groruddalen: Bjerke, Stovner og Grorud. Alle disse fire østlige bydelene har mer enn fem ganger mer smitte per 100.000 innbyggere enn Ullern på beste vestkant.

Ikke bare i Oslo, men i hele landet, er situasjonen den at folk som er født i Afrika eller i Asia har større risiko for å dø av covid-19. - Her har vi data som viser økt dødelighet hos en viss gruppe mennesker, og så har vi et vaksineprogram som skal rulles ut. Det sier seg selv at man må ta stilling, sier overlege Patji Alnæs-Katjavivi ved Ullevaal, til Klassekampen.

Sammen med flere medisinstudenter og førsteamanuensis Anne Kveim Lie ved Universitetet i Oslo rykker han ut og ber om at utenlandsfødte fra Afrika og Asia bør være blant de prioriterte når vaksinen skal deles ut. Ifølge statistikken vil dette gjelde innvandrere fra Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Tyrkia, Eritrea og Iran.

Argumentene er logiske, men Folkehelseinstituttet står fast på at alder er det viktigste kriteriet. FHIs overlege Preben Aavitsland sier det ikke er aktuelt å prioritere utenlandsfødte av den grunn: - Alder overskygger andre faktorer. Derfor starter vi med de eldste og jobber oss nedover til 65-åringer. Deretter skal vi komme tilbake til den videre rekkefølgen», skriver han i en e-post til Klassekampen.

For å sette tallene inn i en sammenheng:

Norge får 2,5 millioner vaksinedoser før påske. Det er nok til å vaksinere 1,25 millioner mennesker eller grovt sett 400.000 i måneden og 12-13.000 om dagen.

Det er anslått at rundt 5.000 helsepersonell er mest utsatt for smitte. Alle disse kan altså i prinsippet vaksineres på en formiddag hvis de vaksinerer hverandre.

Et vanlig norsk årskull er på rundt 60.000 mennesker. Med det anslåtte vaksinetempoet rekker vi altså 6-7 vanlige årganger i måneden, men selvsagt flere av de eldste fordi de normalt er noe færre.





Barn og unge skal ikke vaksineres, og teorien om flokkimmunitet tilsier at det viktigste er å komme opp i 60-70 prosent immunitet i befolkningen. Enkel regning tilsier at vi ikke er «ferdig» før i august 2021, selv om alt går på skinner.

Særlig i de første månedene er det åpenbart at mange risikerer å dø mens de står i vaksinekø. En prioritering av de dyrebare dråpene som ikke oppfattes som rettferdig vil gi et ramaskrik. Dette gjelder spesielt for grupper som har tatt store belastninger med smittevern, men som risikerer at andre grupper som har gitt blaffen, går foran i køen.

Når innvandrere har mer smitte, flere sykehusinnlagte og flere dødsfall enn befolkningen ellers, så er det alvorlig. Siden denne gruppen samtidig er yngre enn snittet, kan det enten skyldes svakere allmennhelse eller dårligere oppfølging av smittevernstiltak.

Det tok alt for lang tid før byrådet i Oslo satte inn strakstiltak i de mest smitteutsatte områdene i Groruddalen, og regjeringen har fått kritikk for at smitteverninformasjon ikke har kommet ut i innvandrermiljøer, samt at man ikke stanset importsmitten fra østeuropeiske gjestearbeidere.

For eldre mennesker som nærmest har vært isolert og innelåst i sine leiligheter i områder med lite smitte vil det oppleves svært urettferdig om grupper som ikke har tatt smittevern like alvorlig kommer foran i køen.

Det gir liten mening ikke å prioritere de mest utsatte helsearbeiderne først. Det er rettferdig fordi de utsetter seg for smitterisiko i sin jobb, og fordi smitte kan spre seg raskt via syke helsearbeidere (noe vi har sett på flere sykehjem).

Så gir det mening å prioritere de eldre først, uten å vurdere hudfarge eller etnisk bakgrunn. En smittet 75-åring har 30-40 ganger høyere risiko for å dø av sykdommen enn en smittet 50-åring, ifølge Preben Aavitsland.

Å prioritere innvandrere først er rett og slett ikke politisk mulig, og vil skape en misnøye som vil være farlig i den vanskelige perioden Norge skal inn i.

Hva mener du? Hvem bør få vaksinen først? Skriv din mening i et leserbrev!

