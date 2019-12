Rapport avslører XXL-fusk med priser

XXL innrømmer juks med priser.

AKER BRYGGE (Nettavisen Økonomi): En rapport fremlagt i dag dokumenter at XXL har drevet med fiktive priser for å få tilbud til å framstå som bedre enn de faktisk er. Rapporten ble presentert i formiddag av advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper.

Undersøkelsen DLA Piper har gjort dokumenterer åtte verifiserbare fiktive kjøp, som har gått ut på at ansatte har dratt kortet selv for å skape kunstige, fiktive førpriser.

- Det er en betydelig gruppe av intervjuobjekter som kan bekrefte dette, sier Berit Reiss-Andersen.

Lovstridig praksis

Rapporten gjelder 2014-2019, men advokatfirmaet har også gått lenger tilbake i tid. Det har fremkommet flere tilfeller av dette som ikke er tatt med i rapporten, fremholder advokaten, som også poengterer at mange ansatte sier dette er ukjent praksis.

- Slik handlinger er i strid med markedsføringsloven. Fiktive salg som grunnlag for å etablere førpris er villende markedsføring overfor kundene, sier Reiss-Andersen.

Det er ikke grunnlag for å si at praksisen med prisjuks er utbredt, understreker advokaten.

- Langvarig eller systematisk juks har vi ikke grunnlag for å si at det er. Det er 6,5 millioner transaksjoner i XXL på ett år. I det perspektivet utgjør dette en svært liten del av omsetningen. Vi mener ikke å ha uttømmende kunnskap om praksisen, men mener å ha undersøkt et godt representativt utvalg.

Undersøkelsen konstaterer et stort press for å oppnå krav om omsetning og så videre. Hvis man skal komme til bunns i ukulturen er det kulturelle endringer som må til, påpeker Reiss-Andersen.

Rapporten viser at det har eksistert en form for ekstrem konkurransekultur, med mange unge og uerfarne medarbeidere. XXL har ikke hatt en HR-avdeling, og har manglet rutiner for varsling.

Styreleder Hugo Maurstad vedgår at selskapet skal se på praksisen og gjøre interne endringer for å komme denne typen ukultur til livs.

Saken oppdateres.