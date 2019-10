Rapport: Julehandelen starter mye tidligere enn før

Det er det spesielt en grunn til.

Julehandelen er økende og stadig mer skjer i november.

Det viser en ny analyse fra NHO Service og Handel.

Fra 2015 til 2019 (estimert) har andelen november handel økt fra 45 prosent til 48 prosent av totalt forbruk på varehandel i årets to siste måneder. Det vil si at handelen i november snart er like stor som i desember, hvis utviklingen fortsetter.

Julegaver

Det er spesielt en grunn til dette: Black Friday, som gjennomføres i slutten av november. Dermed handler mange inn julegavene sine allerede da.

«For netthandel har trenden vært enda sterkere. Over 6 av 10 kr forventes nå brukt i november mot 5 av 10 kr i 2016, sannsynligvis mye takket Black Fridays økende betydning for netthandelen», skriver NHO.

Tallene viser også at hver av oss skal bruke 11.400 kr på julegaver, mat og annet i butikker og på nett i desember. Det ligger an til an til en svak oppgang i årets julehandel, med en vekst på + 1,6 prosent% mot fjoråret.

Dagligvare

Det er dagligvarer som utgjør den største andelen av det vi handler før jul, og utgjør rundt en tredjedel av forbruket, ifølge analysen.

«Totalt bruker vi nesten 23 % mer penger på innkjøp av varer i desember enn vi gjør en gjennomsnittsmåned. For noen bransjer er handelen i desember viktigere enn for andre. Leketøysbransjen henter nær ¼ av årsomsetningen i desember. For gullsmeder, bokhandlere og urmakere er omsetningen denne måneden over dobbelt så høy som andre måneder», heter det.

Ellers viser tallene at veksten i julehandel fra norske nettbutikker har økt voldsomt de siste tre årene.

Det er over 30 prosent vekst i julehandelsmånedene november og desember fra 2016 -19 (estimert), og en årlig vekst på nesten 10 %. I tillegg kommer handel fra utenlandske nettbutikker.