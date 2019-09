Rapport: Norsk brus er på sukkertoppen i Europa

Det er fem ganger så mye sukker i norsk som i østerriksk Sprite, viser nye rapport.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Drikker du én liter norsk Sprite hver dag, legger du på deg ti kilo på ett år. Drikker du samme mengde Sprite fra Østerrike, legger du bare på deg 2 kilo.

Ja, du leste riktig. For selv om flaskene og logoen så å si er identiske, er innholdet i flaskene langt fra det samme.

Mens norsk Sprite, i likhet med det meste av norsk brus inneholder litt mer enn 10 gram sukker per 100 ml drikke, inneholder Sprite som selges i Østerrike kun 1,9 gram sukker per 100 ml.

Det viser en østerriksk rapport utarbeidet denne måneden som sammenlikner brusinnholdet for samme brusmerke i forskjellige land.

Også i Storbritannia er sukkerinnholdet i Sprite lavt. Nordmenn på fotballtur får i seg 3,3 gram sukker per 100 milliliter drikke dersom de foretrekker Sprite fremfor øl.

For andre brus, som Fanta, er også sukkerinnholdet i norsk brus høyere enn i andre land.

Forskjellen er så stor at det får fagfolk til å sperre opp øynene.

- Det viser at norske brusprodusenter kan ha noe å strekke seg etter, sier Jøran Hjelmesæth når Nettavisen presenterer tallene for ham.

- Skremmende høyt sukkerinnhold

Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo. I tillegg leder han Nasjonalt råd for ernæring og regnes som en av Norges fremste eksperter innen faget.

- Hvor mye betyr forskjellen mellom østerriksk og norsk Sprite for en person som drikker 1 liter daglig?

- Én liter norsk Sprite vil bety 400- 500 unødvendige kilokalorier per dag. I løpet av ett år kan en slik økning i kaloriinntaket medføre en vektøkning på om lag 10 kilo. En person som begynner å drikke tilsvarende mengde Sprite fra Østerrike vil legge på seg mindre enn 2 kilo, svarer Hjelmesæth.

Nå ser han mer enn gjerne at norske brusprodusenter tar lærdom fra utenlandske produsenter.

- Stort sett all norsk brus inneholder 10-11 gram sukker per 100 ml, og jeg kaller all sånn brus for tungbrus. For det er et skremmende høyt sukkerinnhold. Det vi ser av Sprite fra Østerrike og også det de får til i Storbritannia er noe å strekke seg etter for norske produsenter, sier Hjelmesæth.

Bransjen: Mindre sukker nå enn før

Den utfordringen har Coca-Cola i Norge tatt for flere år siden, hevder kommunikasjonssjef Per Hynne.

- Siden 2013 har vi redusert sukkerinntaket fra våre produkter med 25 prosent. 80 prosent av våre nylanseringer de siste tre årene har vært produkter helt uten sukker eller med redusert sukkerinnhold, sier Hynne til Nettavisen.

Han forklarer den store forskjellen i sukkerinnhold med at Coca Cola tilpasser sine produkter fordi smakspreferansene varierer.

Det er den østerrikske forbrukerorganisasjonen AK i delstaten Oberösterreich som har påvist den ekstreme sukkerforskjellen. De har undersøkt fem like brusprodukter i fire land. De to andre er Storbritannia og Belgia.

Funnene er:

Pepsi Cola og Coca Cola har likt sukkerinnhold i alle land med litt over 10 gram per 100 milliliter.



Sett under ett har Storbritannia det laveste sukkerinnholdet i Fanta, Sprite og Indian Tonic Water.



Norge har det høyeste sukkerinnholdet totalt sett.



Ønsker ikke ny sukkeravgift

Forklaringen, mener AK, ligger i sukkeravgiften som nylig ble innført i Storbritannia. I motsetning til den norske sukkeravgiften som er den samme uansett sukkerinnhold, er den britiske avgiften innrettet på en måte som gjør at produsentene betaler avgift etter hvor mye sukker produktet inneholder.

TAR SUKKERGREP: Kommunikasjonssjef Per Hynne i Coca-Cola Norge mener norsk drikkevareindustri tar store grep for å redusere sukkerinnholdet i brus. Foto: Helle Nilsen (Mediehuset Nettavisen)

Dette beviser at sukkeravgifter virker, mener AK.

Hynne vil likevel ikke ha radikale endringer i den norske avgiften.

- Men den enorme økningen vi fikk for noen år siden, må reverseres. Blant annet for å begrense grensehandelen.

- Hvorfor ikke lage en helt ny avgift?

- Det vi trenger er stabilitet og forutsigbarhet. Skal det komme endringer må de varsles i god tid sånn at bransjen kan tilpasse seg.

Coca Cola-sjefen mener dessuten at bransjen tar sukker-reduserende grep uavhengig av avgiften.

Sukkerfritt skifte i gang

- Drikkevareindustrien i Norge leder an i skiftet mot sukkerfritt og har nå en sukkerfriandel på 55 prosent, drevet av produsentenes fokus på produktutvikling, markedsføring, og samarbeid med handelen, sier Hynne før han gir myndighetene følgende utfordring:

- Sukkerforbruket i Norge går ned, mens fedmen går opp. Det er kanskje på tide at myndighetene ser på flere sukkerkilder samt andre faktorer enn sukker i dette bildet.