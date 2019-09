Rapport om Bilfritt Oslo: 7 av 10 handikappede finner aldri eller sjelden parkeringsplass

En ny evalueringsrapport av Bilfritt byliv i Oslo viser at 46 prosent av handikappede sier de besøker Oslo sentrum sjeldnere enn for to år siden.

I en rapport publisert mandag formiddag, med navnet «Evaluering av parkerings- og vareleveringsituasjonen - Bilfritt byliv» fra konsulentselskapet Sweco, kommer det frem at mange handikappede har store problemer med å finne parkering.

«Det overordnede resultatet fra registreringene viser at det er ledig kapasitet for alle kategoriene i alle deler av sentrum, men at det er enkelte gater og tidspunkter som er mer travle.»

«Spørreundersøkelsene viser at brukere stort sett er negative til endringer som har blitt gjort og mener at det bør etableres flere parkeringsplasser» skriver Sweco i rapporten.

– Vi har etterlyst denne rapporten lenge. Dette er skyhøye tall. Jeg tror tallene ville vært enda høyere om undersøkelsen kun gjaldt det mest sentrumsnære kjerneområdet, sier Sven Bugge i Leverandørenes utviklings og kompetansesenter (LUKS).

Rapporten er gjennomført på bestilling for Bymiljøetaten i Oslo kommune, som har ansvar for Bilfritt byliv.

Fakta Bilfritt byliv ↓ Bilfritt byliv er et prosjekt for å gjøre Oslo til en «grønnere og mer levende by».



Gjennom programmet vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.



For å oppnå dette har byrådet fjernet parkeringsplasser langs gatene og redusert gjennomgangstrafikk.



I stedet legges det opp til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser osv.



Sommeren 2017 fjernet kommunen om lag 350 gateparkeringsplasser i sentrumssonen. I 2018 vil de resterende ikke-regulerte kommunale parkeringsplassene fjernes. Kilde: Oslo kommune

VANSKELIG: Mange handikappede og vareleverandører oppgir å slite med å finne parkeringsplass i Oslo. Her fra før Fridtjof Nansens plass foran Stortinget ble bilfri. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Mange parkerer uten HC-bevis

Rapporten er både gjennomført ved hjelp av å registrere belegg på parkeringsplasser, og spørreundersøkelser med både handikappede og vareleverandører.

Det var totalt 263 personer med HC-bevis som deltok i undersøkelsen.

Ifølge brukernes svar er det 67 prosent av brukerne av HC-parkering som sier de aldri eller sjelden finner ledig parkeringsplasser.

«67 % av brukerne av HC-parkering sier at de aldri eller sjelden finner en ledig parkeringsplass. Noen oppgir at det er vanskeligst å finne plass på dagtid, og at man må være tidlig ute. Registreringene viste at ca. 50 % av de registrerte HC-parkeringsplassene var belagt på dagtid på hverdager.» skriver konsulentene i rapporten.

Samtidig sier rapporten at beleggsprosenten ikke er nødvendigvis høy. Rapporten peker på at mange uten HC-bevis parkerer på handikapparkering.

«Registreringene viste at 39 prosent av alle unike kjøretøy som benyttet HC-parkeringsplasser ikke hadde HC-kort. Dette er høyt, og samsvarer med det respondentene opplever», står det i rapporten.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Norges Handikapforbund.

– Det ene problemet er at det er for mye ulovlig bruk av plassene. Det ene vi gjør er å fokusere håndhevelsen innenfor de utvalgte områdene. Spesielt nå i høst 2019 og våren 2020. Det er det ene, kortsiktige tiltaket, sier Bjørnar Sølvik-Jensen som har ansvar for kommunikasjon knyttet til Bilfritt-prosjektet.

Kommunen jobber også med en sensor som allerede er ute i test i deler av byen, for å gi sanntidsinformasjon om hvor det er ledige parkeringsplasser.

– Det vil gjøre at man ikke trenger å kjøre like mye rundt for å lete etter parkeringsplass, sier Sølvik-Jensen.

– Er det aktuelt med flere parkeringsplasser for HC-parkering?

– Antallet har økt fra rundt 80 til ca 130 parkeringsplasser for HC. Vi følger med på bruken av plassene, sier han.

8 av 10 vareleverandører finner ikke parkering

Det er ikke bare handikappede som oppgir å ha vanskelig med å finne parkering i Oslo. Også vareleverandørene, som nylig leverte søksmål mot Oslo kommune, oppgir problemer.

80 prosent av brukerne av næringsparkeringsplasser oppgir at de sjelden eller aldri finner plass. Det er på tross av at belegget av parkeringsplassene i sentrum er mellom 50-60 prosent.

– Problemet er at tilgjengeligheten til lovlig oppstillingsplasser er mye dårligere. Dermed må vi nærmest bestemme oss for hvilken lov vi ønsker å bryte. Enten må vi bryte veitrafikkloven og stå ulovlig, eller parkere så langt unna at vi bryter arbeidsmiljøloven, sier Bugge i vareleverandørenes organisasjon.

KREATIV: Vareleverandørene har tydd til kreative løsninger for å komme frem med varene. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

– Nær sagt alle vil ha færre biler i sentrum, så hvordan skal det løses da?

– Varene må frem. Da Bilfritt Byliv ble lansert kom vi med to løsninger. Den ene er å gjøre hele Bilfritt Byliv til et form for gågatesystem hvor vi kan levere varer frem til et visst tidspunkt. Den andre løsningen var å sammen finne biloppstillingsplasser som ville sørget for at vi ikke bryter arbeidsmiljøloven, sier Bugge til Nettavisen.

Flere av vareleverandørene oppgir at privatpersoner bruker næringsparkeringen. Registreringene i rapporten viser at 44 prosent av registrerte kjøretøy på næringsparkeringsplassene parkerer ulovlig. På lørdager var andelen ulovlige parkeringer oppe i 74 prosent.

70 prosent av de spurte som leverer varer i Oslo sentrum, oppgir at de ofte må parkere ulovlig.

Nettavisen har vært i kontakt med Bymiljøetaten, men har ikke lyktes med å få en kommentar foreløpig. Saken vil bli oppdatert så fort kommentar foreligger.