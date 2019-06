Rasende Fabian Stang til MDG:– Dere går til krig mot befolkningen

Det ble temperatur i duellen om den omstridte sykkelveien som avgjøres i Oslo bystyre onsdag. – Du må høre etter hva jeg sier, sa eks-ordfører Fabian Stang (H).

GYLDENLØVES GATE, OSLO (Nettavisen) Vi står midt i gaten som Oslo-byrådet vil grave opp for å bygge sykkelvei. Bydelen har sagt nei, og flere beboere er rasende for å at gaten skal miste alle parkeringsplasser til fordel for sykkelvei i begge retninger.

Mens bystyrepolitikerne sitter i lange møter for å bestemme sykkelveiens skjebne, tropper Høyres eks-ordfører Fabian Stang og MDGs bystyrekandidat Arild Haabeth opp til Nettavisen-duell. Det ble ikke en rolig affære.

– Unødvendig sykkelvei

– Det blir helt feil med sykkelvei her, fordi gaten fungerer helt utmerket allerede i dag. Å bruke 20 mill. på et prosjekt som er helt unødvendig skaper politikerforakt, og det er farlig. Derfor får vi bompengepartier og den type utslag, sier Fabian Stang i duellen.

TØFF DUELL: Det var steile fronter i debatten mellom Høyres Fabian Stang (t.v.) og Arne Haabeth fra MDG midt i krysset i Gyldenløves gate. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

MDGs bystyrekandidat og leder i Frogner bydel, Arne Haabeth sier Høyre bare kommer med planer, men stopper opp når det skal gjennomføres.

– Jeg bor i denne bydelen, og jeg bruker denne sykkelveien ganske ofte. Om Høyre styrer miljø- og sykkelpolitikk blir det ikke noe ut av det. De stemmer for planene, men når vi kommer til detaljnivå er de imot, sier Haabeth.

Stang mener på sin side at MDG overkjører bydelen, som nylig avviste sykkelveiplanene med 13 mot 2 stemmer. De eneste som stemte for, var MDGs egne representanter.

– Dere driver med en form for krig mot befolkningen, raser Stang.

– Nei, det gjør vi ikke. Da Fabian og gjengen satt i byråd ble det bygd en og en halv kilometer i året, nå er det ti ganger så mye – nå skjer det, sier MDG-politikeren.

Avbrutt av rasende beboer

BEBOER BRYTER INN: Knut Hovli bor i gaten og hiver seg på duellen midt under videoopptaket. Han gikk rett på MDG-politikeren som kjemper for sykkelveien. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Under duellen ble det ekstra temperatur da beboer Knut Hovli brøt inn i duellen. Han er styreleder i en bygård i gaten, og har bodd der siden 50-tallet.

– Nei, det er helt feil. Du kan ikke vise til mange ulykker her, og det må du innrømme selv, sier Hovli til MDG-Haabeth.

Han utdyper i en tøff ordveksling med MDG-politikeren:

– Selv der det er sykkelbane sykler dem på fortauet. Det viser at det er ikke noe vits i å bruke de pengene på noe som det ikke er belegg for, sier Hovli.

Knut Hovli er pensjonert og følger med syklene fra balkongen.

– Jeg har notert ned antallet sykler. For det første er det ikke veldig mange sykler. Det er bare et lite rush om morgenen, og et litt mindre på ettermiddagen. Nesten ikke sykler hele dagen lang. Bilen som kommer der borte kan ikke kjøre forbi en sykkel, og gjør det heller ikke, løpene er så smale, sier han og peker.

– Stå på Fabian! roper en mann som stopper Teslaen midt i rundkjøringen og trykker på nødblink for å komme bort og hilse på Fabian Stang.

– Det jeg leste i avisa var knallbra. Du må bare kjøre på, sier han og springer tilbake inn i bilen og freser videre.

Tommel opp

– Det har vært fryktelig mange tomler opp i det siste. Etter jeg sa tydelig ifra mot denne veien, sier Stang.

– Denne saken er et eksempel på stemningen i Oslo. Det blir oss og dem. Det er en form for krig mot deler av befolkningen, og det skaper dårlig stemning, sier Fabian Stang (H)

– Du er blitt såpass forbanna på sykkelveien, Stang, at du vil ty til sivil ulydighet. Vil vi se deg lenket fast til en av træne her?

– Jeg tror dette blir stoppet. For det første håper jeg bystyret stopper det, og for det andre er det valg snart sånn at det kan bli ryddet opp gjennom det. Men skulle det bli så galt at de ruller ut bulldoserne for å ødelegge gaten, så skal iallfall noen av de maskinene bli litt forsinket. Og det kommer til å komme mange.

– Men du kan jo kanskje spørre MDG om råd til sivil ulydighet, hva tenker du, Haabeth?

GOD STEMNING: Selv om det ble tøff debatt, var stemningen god når de satte seg på benken etter duellen. (Arild Haabeth t.v. Fabian Stang t.h.) Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Haha. Jeg må jo si at jeg synes det med sivil ulydighet er litt ålreit. Spesielt når godt voksne Oslo-borgere driver med det. Av alle ting man kan bruke sivil ulydighet på så tenker jeg at mot sykkeltilrettelegging i en by hvor folk er for mer sykkeltilrettelegging blir litt rart kanskje, sier han.

– Så MDG er bare for sivil ulydighet om det er mot olje og for klima?

– Nei. Prinsipielt kan det være et godt verktøy. Men personlig vil jeg si at det kanskje finnes mer verdifulle saker å bruke kapitalen på.

Etter jeg sa jeg skulle lenke meg fast for å stoppe utbyggingen har flere tilbudt seg å kjøpe kjetting, så det slipper jeg iallfall å tenke på, sier Stang og ler.

– Dere sier dere vil styrke bydelene, så kanskje sykkelveien ville blitt stoppet med deres politikk?

– Ja det kan godt være faktisk. Men prinsippet vårt er å styrke lokaldemokratiet. Men så er det viktig å huske at dette er en byrute. Den går over flere bydeler. Det blir vanskelig å bygge noe som helst i samferdsel hvis absolutt alle hensyn skal tas alltid.

MDG-politikeren forklarer at de har lyttet til bydelen ved å ikke fjerne handicapparkeringer, og sikre varelevering lengre ned i gaten.

Beboerne gir seg ikke

Ingalill Sandal har vært meget engasjert i saken, og organisert mange beboere som er mot å grave opp gaten for å bygge sykkelvei. I ettermiddag samles mange beboere og marsjerer til bystyret for å følge saken i rådhuset.

– Hvis dette blir vedtatt, hvordan vil dere reagere?

– Det er så mye lokal motstand at det er stor risiko for omkamp og reversering av prosjektet etter valget i høst. Det vil derfor være uansvarlig å bruke over 20 millioner på et tiltak som kan bli bortkastet. Det er ganske sjokkerende at lokaldemokratiet betyr så lite for noen partier, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Men alle beboerne er ikke negative til sykkeutbyggingen. Nettavisen har snakket med Knut André Kristiansen som sykler strekningen hver eneste dag. Han sier sykkelvei er på høy tid.

– Det er kun plass til en bil i hvert felt ettersom det en allé av trær i midten. Noen biler tror de kan passere syklister ved å presse seg forbi på venstre side. Dette er farlig for syklistene som risikere å få en dør i tryne, sier han til Nettavisen.